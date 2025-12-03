İstatistik Kurumu: "Kasım enflasyonu yüzde 0,81"

İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,81 olarak açıkladı.

Kuruma göre yıllık enflasyon ise yüzde 36,37…

Açıklamaya göre ana harcama grupları arasında en yüksek aylık artış %5,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda kaydedildi. Ulaştırmada %3,72; giyim ve ayakkabıda %3,06; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde %1,25 artış görüldü. Çeşitli mal ve hizmetlerde %1,14; eğlence ve kültürde %0,64; sağlıkta %0,61; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %0,44; lokanta ve otellerde %0,37; haberleşmede %0,13; eğitimde %0,10 artış oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %1,03 düşüş gerçekleşti.

Endekste yer alan 422 madde çeşidinin ortalama fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmede, 307 maddenin fiyatı artarken 115 maddenin fiyatı düştü.

Kasım ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç ürün;

• %66,67 ile Milli Piyango bileti,

• %63,33 ile patlıcan,

• %37,78 ile magazin ve aylık dergi oldu.

En yüksek fiyat düşüşü yaşanan ürünler ise;

• %57,71 ile marul,

• %53,35 ile brokoli,

• %38,46 ile salatalık olarak açıklandı.