İskele’de kaza… 1 yaralı

İskele’de bir iş yerinin önündeki araç park alanında dün saat 18.30’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü yayaya çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Faruk Bayramoğlu, 142 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GY 569 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada, yaya 43 yaşındaki Malıheh Iranmanesh’e çarptı.

Araç sürücüsü Faruk Bayramoğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.