İskele Belediyesi ile Avcılık Federasyonu işbirliği protokolü imzaladı

İskele Belediyesi ile Avcılık Federasyonu, doğanın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere katkı sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, federasyon adına da Salih Aydemir imza attı.

Protokol; yaban hayatının korunması ve doğaya katkı sağlayacak projeler, av hayvanı üretim faaliyetleri, zararlılarla mücadele çalışmaları ve Avcılık Federasyonu’nun yıl boyunca düzenleyeceği müsabakalara İskele Belediyesi’nin destek vermesini kapsıyor.

Sadıkoğlu: “Doğanın bütününe katkı sağlayacak çok yönlü bir iş birliği”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu iş birliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamada, protokolün yalnızca yaban hayatının korunması için işbilriği değil, doğanın bütününe katkı sağlayacak çok yönlü bir iş birliği olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, hem mevcut doğal zenginliklerin korunması, hem de geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Zararlılarla mücadeleden üretim çalışmalarına, müsabakalardan bilinçlendirme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda federasyonla iş birliği yapacaklarını belirten Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak doğanın korunmasına yönelik her projenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KKTC Avcılık Federasyonundan Salih Aydemir ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Belediyenin desteğinin projelerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını söyleyen Aydemir, protokolün hem doğaya hem de avcılık kültürüne değer katılacağını ifade etti.