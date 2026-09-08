İskele Belediyesi, Batı Nil Virüsüne karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı
Ülkede görülen Batı Nil virüsü vakalarının ardından İskele Belediyesi, sivrisineklerle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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Ülkede görülen Batı Nil virüsü vakalarının ardından İskele Belediyesi, sivrisineklerle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Belediye ekipleri, gündüz saatlerinde larva mücadelesi, gece saatlerinde ise erişkin sivrisineklere yönelik sisleme yöntemiyle ilaçlama gerçekleştiriyor.
Özellikle sivrisineklerin üreme alanlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar gündüz saatlerinde sürdürülürken, gece ise erişkin sivrisinek popülasyonunun azaltılması amacıyla ilaçlama yapılıyor.
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