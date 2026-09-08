İskele’de denizde boğulma

İskele Makenzi Halk Plajı’nda denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 66 yaşındaki Batyrbek Abatov, kaldırıldığı hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre olay, bugün saat 17.40 sıralarında meydana geldi. Abatov, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Görevli cankurtaran tarafından sudan çıkarılan Abatov, olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, Abatov’un cansız bedeni üzerinde darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.