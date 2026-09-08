“Arama çalışmaları için özel şirket yetkilendirildi”

Başbakan Ünal Üstel, Filojet batığına yönelik arama çalışmalarının "özel bir şirket tarafından yürütüleceğini" açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TC Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ilgili kurumların teknik heyetleri ile deniz altı arama kurtarma çalışmalarında teknik kapasiteye sahip özel kurum temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Üstel, "Toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmaları ve bundan sonra atılacak adımları ayrıntılı şekilde ele aldık" dedi.

Özel kurum temsilcilerinin hazırladığı teknik raporları değerlendirdiklerinş ve gerekli brifingleri aldıklarını söyleyen Üstel, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başlatılmıştır. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülecektir" dedi.