Isınmak lüks oldu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kış yüzünü gösterdi, soba, şömine veya klimalar ısınmak için yandı ancak, ısınmak bu yıl biraz daha pahalıya patlayacak.

Tüp gazlı sobalar için kullanılan 10 kiloluk tüp gaz geçen yıl 60 TL iken, bu yıl 89 TL’ye satılıyor. Odun sobası ve şömine için ise yakacak odun geçen yıla oranla biraz daha ucuz, elektrikli soba ve klimalar için KIB-TEK’in belirlediği kış tarifesi geçen yılki tarifeyle aynı olsa da düşen alım gücü nedeniyle ısınma gideri ev ekonomisini daha da zora sokuyor.

Isınmak için tercih edilen soba ve klimalarda da fiyatların bu yıl geçtiğimiz yılın üzerinde olduğu belirtiliyor.

En uygun odun sobası fiyatı 190 TL’den başlasa da, aparatları ve modeline göre fiyat çok daha yukarıya çıkabiliyor… Tüp gazla çalışan sobalar 650 TL’den başlarken, elektrikli sobalar da 125 TL’den 430 TL’ye kadar alıcı arıyor… Klima fiyatları da bu yıl dudak uçuklatıyor… Örneğin 12 BTU bir Inverter klima fiyatı 4700’den başlayıp 7- 8000 TL’ye kadar çıkıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, zamların sıklıkla yapıldığına vurgu yaparak, bu asgari ücretle ısınmanın bile artık lükse girdiğini söylüyor. Ekonomik yönden zor durumda olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerin ekonomik konusunda bir adım atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tüpgaz 60 TL’ydi 89 TL oldu.

Elektrikte ‘Kış Tarifesi’ 17.00-22.00 saatleri arasında 1,29 TL / kWs

1 ton odun ortalama 400 TL

Odun sobası 190 TL’den başlıyor

Tüp gazla çalışan sobalar 650 TL’den başlıyor.

Elektrikli sobalar da 125 TL’den 430 TL’ye kadar…

12 BTU bir Inverter klima 4.700’den 8000 TL’ye…

Tüp gaz fiyatı son 4 yılın en pahalısı

Kışın ısınmak için en çok kullanılan enerji türünden olan tüp gaz fiyatları bu kış sobaları değil cepleri yakacak türden.

1 Aralık 2017’de 45 TL’ye satılan ev tipi tüp gaz, 1 Aralık 2020’de 89 TL’ye satılıyor. 3 yılda 44 TL daha pahalı olan tüp gaz, aynı zamanda bu süreçte en pahalı olduğu dönemi de yaşıyor.

1 Aralık 2017 – 1 Aralık 2020 yılları arasında ev tipi tüp gaz fiyatları şöyle:

1 Aralık 2017: 45 TL

1 Aralık 2018: 74 TL

1 Aralık 2019: 60 TL

1 Aralık 2020: 89 TL

Elektrikte uygulanan ‘Kış tarifesi’, 17.00 – 22.00 saatleri arasında pahalı

Isınmak için elektrikli soba veya klimayı tercih edenler de 17.00-22.00 saatleri arasında ‘kış tarifesi’ne giriyor, bu bağlı faturalar kabarıyor.

KIB-TEK’in uyguladığı kış tarifesinde; hafta içi 22.00 – 07.00 saatleri arasında 65 kuruş/ kWs, 07.00-17.00 saatleri arasında 98 kuruş / kWs, 17.00-22.00 saatleri arasında da 1,29 TL / kWs fiyatı üzerinden uygulanıyor.

Aynı tarifede, hafta sonları ve tatil günleri ise, 22.00 – 0700 saatleri arasında 63 kuruş / kWs, 22.00 -24.00 ve 07.00-17.00 saatleri arasında 98 kuruş /kWs, 17.00-22.00 saatleri arasında da 1,27 TL / kWs fiyatı üzerinden uygulanıyor.

Soba ve klima fiyatları

Isınmak için tercih edilen soba ve klimalarda da fiyatların bu yıl geçtiğimiz yılın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Aranır Elektrik ve Mühendislik Direktörü Hüseyin Aranır’ın YENİDÜZEN’le paylaştığı fiyatlara göre, odun sobaları 190 TL’den başlıyor, aparatlarıyla birlikte bu rakam oldukça yükselebiliyor.

Tüp gazla çalışan sobaların 650 TL’den başlarken, elektrikli sobalar da 125 TL’den 430 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Klimaların fiyatları ise dudak uçuklatıyor… Örneğin 12 BTU çalışan bir Inverter klima fiyatı, 4700 TL’den başlayıp 7-8000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Gaz yağının litresi 5.29 TL

Isınmak için gaz yağı ile çalışan sobalar da kullanılmasına rağmen, gaz yağı fiyatı da yüksek… Gaz yağının litresi 5,29 TL’den satılıyor.

Odun fiyatlarında bu yıl düşüş

“Yanan orman, odunda fiyatı düşürdü”

Orman Dairesi bu yıl odun fiyatlarında indirime gitti. 2019 yılında, 1 ton (2 ster) 340 TL’ye satılan odun, geçen yıl 560 TL’ye yükselmişti. Bu yıl yeniden düşük fiyatlara satılan odunlar, 400 TL’den satılıyor. Odun fiyatlarındaki düşüşte, yıl içinde Tepebaşı’nda meydana gelen yangın ve o bölgeden yapılan odun satışının etkisi olduğu da belirtiliyor.

Oduncular ne dedi?

“Zor dönemde %40’a kadar indirimler yapıyoruz”

Zaim Kömürleri direktörü Önder Zaim YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktararak, bu zor dönemde insanlara yardımcı olmak için kampanyalar yaptıklarını söyledi. Zaim; “Pandemi dolayısıyla biz %40’a varan indirimlerle satışlarımızı yapıyoruz. Şu anda biz 1 van dolusu odunu 800 TL’den satıyoruz” dedi. 2 buçuk ster odunun, her gece kullanılması durumunda 2 aylık süre kullanılabileceğini söyleyen Zaim, odunları hazırlayıp, müşterilerin evlerine kadar götürdüklerinden bahsetti.

“Kaçak odunculuk var, denetim yok”

Ülkede kaçak odunculuğun da yapıldığına dikkat çeken Zaim, denetimin şart olduğunu söyledi. Zaim şöyle konuştu: “Ülkemizde kayıtlı oduncu olmayan insan... Devlet şirketleri korumalı. Ancak bizim ülkemizde maalesef denetim yok. Orman Dairesi, yanan ormanları vatandaşlara veriyor ve insanlar odunları gidip oradan alıyor. Ancak başka ülkelerde, ilgili daire, şirketlere belli fiyatlar doğrultusunda yanan ormanı gidip belirler, şirketler de gereğini yapıp, halka hizmet verir. Bu böyle olduğunda hem şirket kazanmış olur, hem insanlar kazanır, hem de devlet kazanır ama maalesef bizim ülkemizde bu yapılmıyor. Buna bir çare üretilmeli…”

Odunculuk yapan Necat Besim:

“Kaçak odunculuğa bir çare bulunmalı”

Odunculuk yapan Necat Besim, hem Orman Dairesi, hem de kayıtlı olan ve vergi veren oduncuların odunları düşük fiyattan sattığını söyleyerek, kaçak odunculuğa bir çare bulunması gerektiğini belirtti. Mayıs ayındaki orman yangını nedeniyle bu yıl ülkede fazla odun olduğuna dikkat çeken Besim, kaçak odunculuk yüzünden satışlarının düştüğünü ve devletin buna bir çare üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yurttaşlar ne dedi?

Hüsnü Kocaman: “Çok pahalılık var, bu konuya bir çare üretilmeli”

“İnsanlar bu asgari ücretle geçinemiyor. İnsanların alım gücü oldukça düşmüş durumda. Kış aylarındayız ve ısınmak için soba kullanmak zorundayız. Bugün bir sobanın fiyatı 89 TL oldu. Her gece birkaç saat soba yaktığımda ortalama 20 günde tüp almak zorunda kalıyorum. Ama düşünün ki, benim evimde sadece birkaç saat yanıyor. Hasta olan veya bütün gün evde olan insanlar var. Tüp gaz kullanmasak, elektrik de yine aynı… Pahalılık konusuna bir çare üretilmeli.”

Hüseyin Şener: “İnsanlar her şekilde gerçekten çok zor durumda”

“Memleketteki ekonomik durum yıllardan beridir kötüye gidiyor. Tüp gaza yapılan zamlar ilk kez yapılmıyor ama vatandaşların gün geçtik sonra alım gücü düşüyor. İnsanlar her şekilde gerçekten çok zor durumda. Bence ülke olarak maddi, manevi, ekonomik ve sosyal açıdan bir yozlaşmadan geçiyoruz. İnsanlar bu zor durumdan kurtulmalı. Bugün insanların gelir ve gider dengelerine bakıldığı zaman, gerçekten her yönden kötüye giden bir durum var.”

Erdal Tüysüz: “Isınmak bile artık insanlara lüks geliyor”

“Ülkemizde işsizlik aldı başını gidiyor, asgari ücret yükselmiyor, insanların alım gücü düştü ama tüp gaz veya elektriğe zamlar geliyor. Ben taksiciyim ve dün oluyor müşteri bile alamıyoruz. İşler çok düştü. Eminim diğer sektörler de aynı sıkıntıları çekiyor. Isınmak bile artık insanlara lüks geliyor. İnsanlar battı, daha fazla vakit kaybedilmeden ekonomik sorunlara çare üretilmeli.”

Zekeriya Sarıyar: “Bu zamlarla ve bu maaşlarla insanlar bunu nasıl karşılayacak?”

“Ben güneş enerjisi kullandığım için elektrik fiyatlarından pek fazla etkilenmiyorum ama gerçekten zor durumda olan insanlar var. Hasta olan, çocuğu olan ve bütün gün evde olan insanlar var. Bu zamlarla ve bu maaşlarla insanlar bunu nasıl karşılayacak? Durum gerçekten çok kötü…”