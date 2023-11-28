İşçi tarafı: “%50” İşveren tarafı: “%37”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplandı.

İşçi tarafı yeni asgari ücretin aralık ayından itibaren yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı, Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı % 48,5’luk rakamı işaret ederek “% 50 ile bu iş biter” dedi.

İşveren tarafı ise “Ocak ayından bu yana hayat pahalılığı % 67 civarındadır. Bunun %30 kusurunu zaten bir önceki asgari ücrette verdik. Kalan hayat pahalılığı da ortaya çıkıyor. Şu aşamada çok rakam konuşmak istemiyorum ama işaret ediyorum dedi.

İşveren, 480 İngiliz Sterlini’ne işaret etti. 480 Sterlin, güncel kurla 17 bin 535 TL’ye denk geliyor.

Asgari ücretin Ocak ayından yürürlüğe girmesinin doğru olduğunu savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da “Asgari ücretteki hayat pahalılığı ne % 25’dir ne de % 48,5’dur” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu

“Asgari ücretteki hayat pahalılığı ne % 25’dir ne de % 48,5’dur”

Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili çağrı üzerine toplandıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, çalışma hayatına çalışan olarak başladığını ve masada hem çalışan hem de işveren olarak oturan bir bakan olduğunu kaydetti.

“Herhangi bir siyasi popülizme kurban etmeden ayakları yere basan veriler üzerinde yeni asgari ücretimizi belirleyeceğiz” diyen Gardiyanoğlu, ülkedeki ekonomik şartlara işaret etti.

“Asgari ücretteki hayat pahalılığı ne % 25’dir ne de % 48,5’dur” ifadelerine yer veren Bakan Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“En büyük temennim bu masada tartışmalı değil, oy birliğiyle hem işçi, hem işveren, hem de hükümet kanadının oy birliğiyle yeni asgari ücretin açıklanmasıdır. Bu ülkenin gerçekleri, ekonomik durumu, hayat pahalılığı rakamları bellidir. 10-15 gün içerisinde yeni veriler de geldiğinde hayat pahalılığının son şekli ortaya çıkacaktır. Tüm verileri masaya koyarak, halkımızın daha yaşanabilir, işverenimizi de koruyarak bir asgari ücreti belirleyeceğiz.”

Hür-iş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu

“% 50’de bu iş bitebilir”

Gardiyanoğlu’nun sözlerine üzerine konuşmasına başlayan Hür-iş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gardiyanoğlu’nun sözlerinden hükümetin tavrının belli olduğunu söyledi. Yapılan çağrının 2023 yılının 3.asgari ücretini belirlemek üzere olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, “Eğer hükümet karar vermişse ve bugün toplanan asgari ücret masasındaki görüşmeler Ocak’a kadar sarkıp, ocak ayında 2024 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için toplanıyorsak bunu bugünden bilmek istiyoruz” dedi.

“Asgari ücret masasında asgari ücreti belirlerken önce biraz asgari vicdan olacak” diyen Serdaroğlu,

Sözlerine şöyle devam etti:

“Batan işletmelerin arkasına sığınarak bakanları göz ardı edip, ödeyebilecek olanların zenginliğine zenginlik katmak doğru bir yaklaşım değildir. Yardımı ve desteği ihtiyaçlı ve ihtiyaçsıza göre ayıralım diyoruz. Siyaset tarafından yapılamadığı için bugün ihtiyaçlı olanlar hala daha ihtiyaçlı pozisyondadır. Yıllar önce masada, işçi bulamayacaksınız kalite düşecek dedik şu anda memleketimize gelen işçilere bir bakın tamamen kalitenin çok altında ve işin ehli insanlar bu memlekete gelmiyor olanlar da bu memleketten kaçıyor. Neden? Ucuz işçilik kaliteyi getirmez. Bir de açlık sınırına dayandık. Açlık sınırı kişinin sadece gıda gereksinimini sağlar. Elektriği yok, akaryakıt yok, eğitim sağlık bunların hiçbiri yok.”

“Yoksulluk sınırı 45 bin 160 TL”

Geçen aya göre açlık sınırının 18 bin 300 TL olduğunu belirten Serdaroğlu, “Bu sadece insanların sağlıklı beslenebilmeleri için gıda gereksinimidir. Bizim hesapladığımız rakamdan yüksek olur, düşük olmaz. İstatistik Kurumu’ndan talebimiz yoksulluk sınırını istiyoruz” dedi.

“Bizim hesapladığımız yoksulluk sınırı 45 bin 160 TL’dir. Gıdanın üzerine ev kirası, elektrik, su, giyim, akaryakıt, ilaç giderleri, sosyal aktiviteler ve diğer vergi ve ödemeler. Asgari ücretlinin bu açlık sınırının gıda endekslerinin dışındakilere ihtiyacı yok mu?” sorusunu sordu.

“Gerçekten bıçak kemiğe dayandı. 1 Aralık’tan itibaren asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili hassasız. Bu hükümetimizde biter. Hükümet bununla ilgili bir irade koyarsa bu ancak mümkün olabilir. Bununla birlikte yeni yıla ve yapılan elektrik zamlarına bir nebze de olsa asgari ücretli cevap verebilecek. Aksi takdirde asgari ücretlinin ışıkları sönecek. 3 hafta sonra elektrikleri kesildiği zaman kimin asgari ücretli olduğu belli olacak” ifadelerine yer verdi.

“Maliye Bakanlığı’nın açıklaması bizim için resmi bir açıklamadır ve bunu göz ardı edemeyiz. Aralık sonu itibariyle % 48,50 öngördü. Bu rakam yuvarlanabilir. % 50’de bu iş bitebilir” dedi.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun

“Doğrusu asgari ücretin Ocak’ta yürürlüğe girmesidir”

“Asgari ücretin çok fazla gündemde tutulmasından hoşlanmıyoruz” diyen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “Bu ülkemize zarar veriyor. Maliye Bakanı’nın açıkladığı % 48,5 ile bütün iş camiası ve üretim sektörleri ciddi bir sıkıntıya girdi. Sayın başkan yüzde 50’ye yuvarlayalım gibi bir ifade de oldu. Bütün işletmeler %50 artış gelecekmiş gibi maliyetlerinin üzerine bu rakamı koyup ona göre fiyatlandırma yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Arhun şunları kaydetti:

“Pahalılıktan şikâyet ediyoruz ama bizim yaptığımız açıklamaların piyasaya nasıl yansıdığı yönünde düşünmüyoruz. Bu rakamlar çok hassas. İşletmelerin motivasyonunu da bozuyoruz. Çalışan beklenti içerisine giriyor, az ücret aldığını düşünüyor. Bu da işletmelerdeki disiplini bozuyor. İngiltere’de asgari ücret açıklandı ancak 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede adaptasyonu sağlıyorlar. Bizde asgari ücret belirlenmeden 3 ay önce tartışmaya başlıyoruz.

Ocak ayından bu yana hayat pahalılığı % 67 civarındadır. Bunun % 30 kusurunu zaten bir önceki asgari ücrette verdik. Kalan hayat pahalılığı da ortaya çıkıyor. Şu aşamada çok rakam konuşmak istemiyorum ama işaret ediyorum. Yasamıza göre bakılacak olanlardan birincisi hayat pahalılığı, ikincisi döviz kuru. Kayıpları ortadan kaldırmak için en son belirlediğimiz rakam 480 sterlin’dir. Onun karşılığı nedir ona bakacağız. Üçüncü bakacağımız gıda kalıbı. Senelerdir komisyona gıda kalıbı araştırması gelmiyor. Bunun doğrusu asgari ücretin Ocak’ta yürürlüğe girmesidir.”