İş kazasında ağır yaralanan Adil Keskin hayatını kaybetti
Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen iş kazasında 10.60 metreden düşerek ağır yaralanan 39 yaşındaki Adil Keskin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Lefkoşa’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Adil Keskin (E-39), 28 Ekim 2025 tarihinde inşaatın zemin katında bulunan apartman boşluğunun üzerindeki tahtayı kaldırdığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 10.60 metre yükseklikten bodrum katına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
Polis, Adil Keskin’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve dün hayatını kaybettiğini bildirdi.
Soruşturma devam ediyor.
