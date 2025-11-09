"İnsanların kalbinin temiz olduğu bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Arayışta. (hem ruhsal hem de dünyevi olarak bütünlük arayışı)

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yaptığım işlerden mutluyum. İçerik üreticiliği yaratıcılığımı tetiklediği için beni mutlu eder. Keyifle yaparım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gündemimde “ben kimim, ne istiyorum, gerçekten ne bana iyi geliyor?” sorularına kalbimle yanıt aradığım bir dönemdeyim.

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve yalan.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığa negatif olarak bakmamayı öğrendim. Bunlara da pişmanlık olarak değil de öğrenilmiş ders, tecrübe olarak bakarım.

En büyük sevincim… Tutkumu keşfetmek benim en büyük sevincim oldu.

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımın spesifik olarak işde budur dediğim tek şey söyleyemem. Devamlı bir dönüşüm yaşıyoruz ve her gün yeni şeyler öğrenip deneyimliyoruz.

Beni en çok etkileyen yazar… Simyacı’nın yazarı Paulo Coelho.

En keyif aldığım müzik.. Genellikle modumu yükseltecek şeyler dinlemeye özen gösteririm. Eski türkçe şarkılar, türkçe pop /yabancı pop deyebilirim.

En son izlediğim film… Barry Seal: Kaçakçı

Kendim için son aldığım şey… Güzel bir kahve kupası.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksizse kullanabilecek birine veririm ya da kullanılamayacaksa atarım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülmesi yeter tabii ancak, güzel bir parfüm istediğim bir yere Uçak bileti :) ve kahve kupası beni mutlu eder.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla kırılganım, bunu değiştirmek için elimden geleni yapmaya başladım.

Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcı yanım bana ışık olur her anlamda.

Olmasa da olur… Ruhuma iyi gelmeyen her hangi bir şey. (Madid manevi) olmasa da olur. Örneğin çok gösteriş.

Olmazsa olmaz… Sağlık ve huzurumuz olmazsa olmaz.

En iyi yaptığım yemek… Bir çok yemeği güzel yaparım. Yemek yaparken gerçekden çok keyif alırım. Yalancı dolma ve badadez köftesini güzel yaparım.

Hayalimdeki dünya… İnsanların kalbinin temiz olması

Aşk benim için… Allah aşkıdır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Gerçekten bu hayatta en çok tanışmak istediğim insan Atatürk olurdu.

Görmek istediğim yer… Bir çok görmek istediğim yer vardır dünya üzerinde. Bunları tek tek gerçekleştirmek için elimden geleni yaparım ve bundan çokça keyif alırım. Seyahat etmek benim için bir tutkudur aynı zamanda. Japonya Finlandiya İspanya bu ara merak ettiğim ve kendimi hedef koydum yerler bunlar.

Mutlaka yapmak istediğim.. Yamaç paraşütü deneyimlemek, helikopterle new york üzerinde bir tur atmak isterim.

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat sade ama anlam dolu ve kalbini yoran değil, ruhunu besleyen insanlarla çevrili olmalı. Ve her şeyin merkezinde, şükürle gülümseyen bir huzur olmalı; çünkü ruhumuz sessiz mutluluklarda parlıyor.