İncirli: “Bu yasa tasarısı, borç ve iflas tasarısıdır”

CTP milletvekili Sıla Usar, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı “Borç ve İflas Yasa Tasarı” olarak nitelendirdi.

Usar, 2026’da bütçe açığının 26 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmesi beklenen yardımlar ve krediler tam gelirse açığın bu şekilde olacağını belirtti.

Rakamların gerçekçi olmadığını, bütçe açığının daha da büyüyeceğini söyleyen Usar, “Rekorların bütçe açığında değil başka konularda kırılmasını isterdik ama olmadı” dedi.

Hükümetin sürekli borçlandığını söyleyen Sıla Usar, bütçeyi hazırlayan herkesin durumun ne kadar zor olduğunu bildiğini bunu tek fark etmeyenin hükümet olduğunu belirtti.

Bu bütçede tasarrufla ve mali disiplinle ilgili hiçbir adım görmediklerini de kaydeden Sıla Usar, gelirlerin yükseltilmesi için ülkede birçok alan olduğunu ancak varlık içinde yokluk yaşandığını söyledi.

Sağlıktaki bütçe rakamlarına değinerek, 2026’da yurt içi sevklere yüzde 10’luk pay ayrıldığını belirten Usar, “Ülkede ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Kamu hastaneleri buna cevap veremiyor” dedi.

Ülkede yönetimle ilgili ciddi sorunlar bulunduğu, adalet, liyakat olmadığını, ülkenin geleceğinin tehlikeye atıldığını vurgulayan İncirli, “Bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranan, sıkıştığında Ankara’nın yolunu tutan, eline para geçince de bunu har vurup harman savuran bir yönetim var. Bunu değiştirmek bizim elimizde” diye konuştu.