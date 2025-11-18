"İmralı'ya kimse gitmezse ben giderim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de yaptığı grup konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ziyaret edilmesi çağrısını yineledi.

Bahçeli "hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa" Öcalan'ın tutulduğu İmralı adasına kendisinin gidebileceğini söyledi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Günlerdir süregelen 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır.

"Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası olmayacaktır.

"Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?

"Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum:

"Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem."

Bahçeli Ekim ayında yaptığı çağrıda mecliste kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun İmralı'yı ziyaret etmesini önermişti.

Bahçeli 4 Kasım'daki grup toplantısında da çağrısını yinelemiş ve "Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

Aynı zamanda komisyona da başkanlık yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 7 Kasım'da yaptığı açıklamalarda "Eğer meclis ve siyasi partiler bu konuda mutabakata varırsa yasal çerçevede böyle bir görüşme yapılabilir" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili bir soruya "İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir" dedi.

Bu noktada takdir yetkisinin komisyona ait olduğunu söyleyen Tunç, "Komisyonun kararını bekleyeceğiz" diye ekledi.