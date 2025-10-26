İmamoğlu hakkında tutuklama kararı

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "siyasal casusluk" suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturmada tutuklama kararı verildi.

Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın 26 Ekim pazar günü verdikleri ifadelerin ardından, üç isim için de tutuklama kararı verdi.

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na pazar sabah 10:00'da getirilen İmamoğlu'nun ifadesi altı buçuk saat sonra alınmaya başlandı.

Avukatları bu süreçte İmamoğlu'nun nezarette tutulduğunu, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeleri dahil soruşturma avukatları dışında hiçbir avukatın adliye binasına alınmadığını belirtti.

Avukatları, "Yapılan müvekkilimiz açısından yasak sorgu usullerinin icrası olduğu gibi savunma makamının tümüyle görevinin engellenmesidir" dedi.

İmamoğlu'nun ifadesi 19:00 civarında, diğer ifadeler de 21:40 sularında tamamlandı. Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ı Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Pazartesi 01:30'da Çağlayan Adliyesi içinden paylaştığı videoda "Tam 14 saattir yasak sorgu yöntemleri uygulanıyor. Yapılan işlemlerin tümü hukuksuz!" dedi.

Hakimlik pazartesi sabah 02:00 sularında üç isim hakkında da tutuklama kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla hafta içerisinde soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, Hüseyin Gün isimli kişiden elde edilen dijital materyallere dayandırılmıştı.

İmamoğlu tutuklama kararının ardından, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabından "Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür" mesajını paylaştı.

İmamoğlu ifadesinde neler söyledi?

Ekrem İmamoğlu'na sorgusunda, Hüseyin Gün'ün, sosyal medya analizi şirketi aracılığıyla, 2019'daki seçim kampanyası için, analizler ve tavsiyeler içeren raporlar hazırlandığına ilişkin iddiaları soruldu.

İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

İmamoğlu, iddialar doğruysa, Hüseyin Gün ile seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan'ın 2019 Haziran'ının başında tanışmış olmaları gerektiğini söyledi.

"Şahsın [Hüseyin Gün] 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem yedi aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir" dedi.

31 Mart'da gerçekleştirilen ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 yerel seçimleri iptal edilmiş, 23 Haziran'da yenilenmişti. Yenilenen seçimleri de İmamoğlu kazanmıştı.

"Benim nazarımda casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir" diyen İmamoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İmamoğlu ifadesini "Roma'yı yakmam daha gerçekçi" diyerek bitirdi.

Hüseyin Gün ifadesinde, bir dönem CIA çalışanı olan bir kişiyle ortak iş yaptığını ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası için analiz raporlarını bu kişinin hazırladığını, ancak Necati Özkan ile bu kişi arasında bir irtibat olmadığını, raporları Özkan'a kendisinin ilettiğini söyledi.

İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Özkan da hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Özkan pazar günkü ifadesinde, Hüseyin Gün ile 2019 yılında, bir tanıdığının ricası üzerine tanıştırıldığını, İBB başkanlığı için ikinci kez yapılan seçimden 5-10 gün önce kendisine randevu verdiğini söyledi. Gün'ün seçim sonrası İmamoğlu ile de görüşme talebinde bulunduğunu, İBB'ye yaptığı iş teklifininse İBB tarafından reddedildiğini aktardı.

Merdan Yanardağ da ifadesinde, gençlik yıllarından beri "emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele" ettiğini söyleyerek, "Ben sol görüşlü ve yurtsever bir gazeteciyim. Ülkemin aleyhine halkımızın aleyhine herhangi bir faaliyet içeresinde olmam düşünülemez" dedi.

Savcılık açıklamasına neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında İmamoğlu'ndan "örgüt lideri" olarak bahsediliyor ve;

"CHP'yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği",

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işlemek için, başta İstanbul'daki vatandaşların kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktararak casusluk suçu işlediği" iddia ediliyor.

Özel: 'Hüseyin Gün, İngiliz ajanı olduğunu söyledi'

Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da ifade vermeyi beklerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adliye önünde toplanan yüzlerce kişiye seslendi.

Özel, "Bu meydan; korkmayanların, yılmayanların, evde tek başına oturmayanların, korkuyu evde bırakanların meydanıdır" dedi.

Özel konuşmasında, "'Susmamak, mücadele etmek lazım' diyen herkesi Çağlayan'a davet ettiğini" söyledi.

Özel, "casusluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün'ün itirafçı olarak, "İngiliz ajanıyım" dediğini de öne sürdü.

Hüseyin Gün'ün İmamoğlu ve Özkan ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyleyen Özel, "İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır, AK Partililer" diyerek tepki gösterdi.

25 Ekim'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinden partilileri adliye önündeki Çağlayan Meydanı'na çağırmıştı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerine miting ve eylem yasağı getirmişti.

CHP lideri Özgür Özel de İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern'deki programını yarıda kesip İstanbul'a dönmüştü.

Günün ilerleyen saatlerinde CHP Eskişehir'de bir miting daha düzenledi.

Mitingde Özel'in konuşması öncesi İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Mesajında "Kim bir başkasını kendi çıkarları için iftiralarla, kumpaslarla casus ilan ediyorsa, asıl o milleti ve devleti aleyhine çalışıyordur. Kim siyasi rakibini ortadan kaldırmaya, milletin iradesini baskı altına almaya çalışıyorsa, asıl o ülkesine, milletine düşmanlık ediyordur." dedi.

Özel, Eskişehir mitingi sonrası İstanbul Çağlayan'a geri döndü. Özel'in pazartesi günü de İstanbul'da kalacağı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına online katılacağı açıklandı.