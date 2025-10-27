“İlaç krizi görmezden gelindi, şimdi halk bedel ödüyor”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) eski başkanı Umut Öksüz, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Öksüz, “İlaç krizi global, körlük yerel!” sözleriyle başladığı paylaşımında, krizin uzun süredir bilindiğini ancak yetkililerin gerçeği inkâr ettiğini söyledi. Öksüz, Nisan ayında yaptıkları uyarıların ciddiye alınmadığını hatırlatarak, “O dönemde bize ‘politika yapıyorsunuz’ dediler. Bugün aynı kişiler ‘ilaç krizi var’ diyor. Biz değişmedik, siz görmezden gelmeye devam ettiniz.” ifadelerini kullandı.

“Yeşil reçeteli ilaçlar bir yıldır sağlıklı şekilde gelmiyor”

Açıklamasında özellikle yeşil reçeteye tabi ilaçların uzun süredir temin edilemediğine dikkat çeken Öksüz, “Bu mesele tamamen Sağlık Bakanlığı’nın siyasi adımlarıyla çözülebilecek bir konudur. Başka hiçbir şey bu sorunu çözemez. Sonuçta hastalar mağdur, eczaneler çaresiz.” dedi.

“18 aylık ilaç dağıtımı: Akıl almaz bir olay”

Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı “sağlık yönetiminde eşi benzeri görülmemiş bir sorumsuzluk” olarak nitelendiren Öksüz, bir hastaya 18 aylık kronik ilaç verilmesini örnek göstererek, “Ne hasta sağlığı düşünülmüş, ne ilaç erişimi planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“İTS yıllardır masal oldu”

Öksüz, ilaçların takibini sağlayacak olan İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) yıllardır hayata geçirilmediğini belirterek, “Ecza depolarını organize ettik, yazılım ekipleriyle görüştük. Her şey hazırdı ama sonuç ortada: hâlâ bir İTS yok.” dedi.

Sistemi kuracak firmayla yapılan sözleşmenin süresinin dolmak üzere olduğuna da dikkat çeken Öksüz, geçmişte benzer bir sürecin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

“Her köşe başında ilaç satışı”

İTS’nin yokluğunun ciddi denetim sorunlarına yol açtığını söyleyen Öksüz, “Bazı tüp bebek merkezleri eczacıların işini yapıyor, gümrükte kaçak ilaçlar yakalanıyor, özel kliniklerde aşılar satılıyor, eczacı olmayan kişiler evlere ilaç servisi yapıyor.” diyerek denetimsizliğe tepki gösterdi.

“Artık sabrımızın sonuna geldik”

Eczacıların sürekli dışlandığını vurgulayan Öksüz, “Eczacı olmayan herkes eczacılık yapıyor, biz sustukça da cesaretleri artıyor. Artık ne ‘ayıptır’ diyoruz, ne ‘el insaf’. Çünkü hareket zamanı geldi, geçiyor!” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda hükümete ve yetkililere bir dizi çözüm önerisi sunan Öksüz, yerli ilaç sanayinin geliştirilmesi, ilaç ithalatında tekelleşmenin önlenmesi, İTS’nin derhal hayata geçirilmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi, FASIL 254 yasasının güncellenmesi gibi maddeleri sıraladı.

Ayrıca “İlaç Kriz Masası”nın yeniden toplanması ve ağır hastalık ilaçlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sessiz kalmak ihanettir”

Sözlerini sert bir uyarıyla noktalayan Öksüz, “Biz bu ülkenin sağlığı için konuşuyoruz. Sessiz kalmak artık ihanettir.” dedi ve şu cümleyle bitirdi: “Rüzgâra göre yön değiştiren, fırtına dinince yönünü kaybeder.”