İki toplum Mağusa'da kucaklaştı

Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden iki toplum, Mağusa Belediyelerinin 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü kapsamında dün akşam düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlik, Mağusa'daki tarihi Othello Kalesi'nin yanında gerçekleşti. İki toplumun barış içerisinde kucaklaştığı geceye, Mağusa Belediyesi Başkanları Süleyman Uluçay ile Simos Ioannou'nun konuşmaları damga vurdu.

Uluçay, Ioannou'ya yönelik "Ne güzel bir insansın, yılmadan azimle toplanmak için çalıştın. Bu güzel insanların Mağusamızda bir araya gelmesine öncü oldun" diyerek teşekkürlerini sundu. Ioannou ise "Barış olmadan kalkınma olmaz, kültür olmaz, eğitim olmaz" dedi, "Savaştan nefret edenler; kendimiz için değil gelecek nesiller için barış bayrağını yukarıda tutalım" dedi.