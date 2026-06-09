“İki seçimin aynı gün yapılması seçim güvenliği ve katılım oranını olumsuz etkileyebilir”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının seçim güvenliği ve seçime katılım oranı açısından ciddi sakıncalar doğurabileceğini söyledi.

Kıdrışlıoğlu, seçimlerde temel hedefin en yüksek katılım oranının sağlanması ve halk iradesinin en az hatayla sandığa yansıması olması gerektiğini kaydederek, hükümete seçim tarihini belirlerken tüm taraflarla diyalog içinde hareket etmesi ve hava koşullarını da dikkate alarak en uygun tarihi en kısa sürede belirlemesi çağrısında bulundu.

Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun bir programda genel ve yerel seçimlerin tarihine ilişkin yaptığı açıklamaları yakından takip ettiklerini belirterek, genel ve yerel seçimlerin birlikte yapılması ihtimali konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Genel veya yerel seçimler ayrı ayrı yapıldığında dahi, özellikle karma oyun etkisiyle seçmenlerin oy kullanırken hata yapabildiğini ve bu nedenle bazı oyların geçersiz sayıldığını ifade eden Kıdrışlıoğlu, birçok vatandaşın sandığa gitmesine rağmen iradesini çeşitli hatalar nedeniyle tam olarak sandığa yansıtamadığını kaydetti.

İki seçimin aynı gün yapılması halinde aday listelerinin ve oy pusulalarının artacağına dikkat çeken Kıdrışlıoğlu, bunun bazı seçmenlerin sandığa gitmekten vazgeçmesine, oy kullananlar arasında ise hata nedeniyle geçersiz oy oranının yükselmesine yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

Daha önce sandıklarda görev aldığını ve sandık başkanlığı yaptığını belirten Kıdrışlıoğlu, genel ve yerel seçimlerin aynı gün gerçekleştirilmesi durumunda sandıklarda görev yapacak yeterli sayıda personel bulunmasında sıkıntı yaşanabileceğini, oy sayım işlemlerinin sabaha kadar sürebileceğini ve sayım sırasında hata riskinin artacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun da personel kapasitesi ile oyların kontrolü ve sayımı konusunda ek yük altında kalabileceğini ifade eden Kıdrışlıoğlu, seçimlere gölge düşmemesi adına siyasi partilerin önceden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile istişarelerde bulunmasının önem taşıdığına işaret etti.