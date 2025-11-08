İki el ateş edildi

Lefkoşa’da sabaha karşı bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Polis, olayla bağlantılı olarak iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerinin ofis kısmına kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile iki el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, ofisin duvar ve alüminyum kısımlarında hasar meydana geldi.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen ileri soruşturmada, H.A. (E-20) ve M.E.N. (E-19) isimli iki kişi zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığına inanılan 9 milimetre çapındaki bir tabancayı, olay yerinin yakınındaki dere yatağında buldu. Söz konusu silah emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.