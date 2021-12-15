İki devlet memuru sahte belge düzenlemekten tutuklandı

Polis şu iddiaları ortaya attı:

* Zanlı M. Ş. E. ve Ç. T. ilk tespitler göre 27 kişiye sahte belge düzenledi.

* Zanlılar, bir işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi göstermek için belge düzenledi.

* Zanlıların, Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesi’nin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp sahte resmi belge olarak ilgili dairede kayıt oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda görevli iki devlet memuru sahte belge düzenlemekten tutuklandı.

Polis iki memurun “resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları” ile bağlantılı olduklarını iddia etti.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar G.G. ve H.P mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemede ne konuşuldu?

Polis, Zanlı M. Ş. E. ve Ç. T.’nin ilk tespitler göre 27 kişiye sahte belge düzenlediğini iddia etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 M. Ş. E. (E-44) ve Zanlı 2 Ç. T.’nin (K 21), Sahtekarlık ve dolandırmak niyeti ile bir işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte söz konusu şirkette çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye sahte belge düzenlediğini savundu.

Zanlıların, Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturduğunu kaydeden Polis, Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını öne sürdü.

“Daire, ‘borcu yok’ evrağı vermedi”

Polis, mesele ile ilgili olarak iş yerlerinde gerçekte çalışmayan ve çalışıyor gibi gösterilen şahıslara Çalışma İzni çıkartıldığı dönemlerde bahse konu şirketlerin ve şahısların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları bulunduğundan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından borcu yok evrağı verilmediğinin tespit edildiğini söyledi.

İkametgahları arandı

Zanlı 1’e ait ikametgahta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydeden Polis, zanlı 2’ye ait ikametgahta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir şirkete ait Uzatma İşlemleri konu başlıklı yazı tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

“Başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarına inanılmakta”

Aynı tarihte derdest emri gereği her iki zanlının da tutuklandığını söyleyen Polis, zanlıların kuvvetle muhtemel bir çok şahsa KKTC’de kaçak duruma düşmemeleri için başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarına inanılmakta olduğunu ve bu yönde de geniş çaplı geriye dönük araştırma yapılmaya başlandığını belirtti.

“Alınması gereken birçok ifade var”

Zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak 3 ikametgahın arandığını ve 7 ifade temin edildiğini söyleyen Polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme imkanları olabileceğinden zanlıların poliste 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

2 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.