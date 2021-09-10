Hurmada rekolteyi ‘kırmızı palmiye böceği’ geriletti

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke bölgesinin simgelerinden biri olan hurmada hasat döneminin başlamasına kısa süre kaldı. YENİDÜZEN’e sezon değerlendirmesi yapan hurma üreticileri, rekoltenin genel anlamda iyi olduğunu ancak geçen yıla kıyasla biraz daha az olduğuna vurgu yaptı. Ürünü pazarlama konusunda sıkıntı yaşama beklentilerinin olmadığını dile getiren üreticiler, Kırmızı Palmiye Böceği’nin ağaçlara verdiği zarardan bahsetti, bu konuda daha aktif çalışılması gerektiğinden bahsetti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmeler yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise Kırmızı Palmiye Böceği konusunda Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi olarak konuyu yetkililere ilettiklerini, TİKA üzerinden ilaçlar temin edilip gerekli ilaçlamanın yapıldığını dile getirerek, “Bu proje sürdürülebilir olmalı, 200 civarında hurma ağacı zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş:

“Proje hayata geçirildi, bu proje sürdürülebilir olmalı”

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, hurma ağaçlarına zarar veren Kırmızı Palmiye Böceği konusunda Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi olarak konuyu yetkililere ilettiklerini TİKA üzerinden ilaçlar temin edilip gerekli ilaçlamanın yapıldığını dile getirdi. Karlıtaş şöyle devam etti: “Hurma ağaçlarına büyük zarar veren Kırmızı Palmiye Böceği belediye, dernek ve üniversite olarak bir proje üretildi ve TİKA üzerinden ilaç temin edilerek ilaçlama yapıldı. Ancak bu proje daha sürdürülebilir olmalı. 5-6 yıl ilaçlama yapılırsa bu konuda başarılı olunabilir. Aksi takdirde bu böyle devam edecek. 200 civarı ağaç, bu böcek sayesinde yok oldu. Hurma özel bir ürün ve Lefke bölgesinin simgesi ve bu simge yok olmasın. 2000 civarında ağaç var ve önemli derecede üretim yapılabiliyor. Kasım ayının ilk haftasında pazar kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Satış konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.”

Üreticiler ne dedi?

Cumali Karakuş: “Halkın hurmaya talebi her yıl biraz daha artıyor”

“Rekolte anlamında bu yıl kötü bir noktada değiliz. Halkın hurmaya talebi her yıl biraz daha artıyor. Geçen yıl pandeminden dolayı festival yapamamıştık ancak bölgede küçük bir Pazar ortamı kurarak elimizdeki ürünü satabilmiştik. Şu anda yine festival yasak, aynı şekilde bu yılda aynı etkinliği yapma düşüncesindeyiz. Bu konuda derneğin çalışmaları sürüyor. O yüzden satışlarda yine sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tek sıkıntımız günden güne çoğalan ve ağaçlarımızı yok eden Kırmızı Palmiye Böceği’dir. Bu böcek ağaçların içerisine girip suyunu emiyor. Zaman içerisinde de ağaç gücünü kaybedip kopuyor ve yere düşüyor. Bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman ilaçlanması lazım ki o böcek üreme yapmasın. Bu konuda daha aktif olunmalı diye düşünüyorum.”

Ali Tecirli: “Hurmanın altın yılı olduğunu söyleyemeyiz”

“Hurma hasadı kısa süre başlıyor. Rekolte genel anlamda iyi olsa da, geçen yıla göre biraz daha zayıf. Çünkü hurma ağacı her yıl aynı verimi vermez. Yani hurmanın altın yılı olduğunu açıkçası söyleyemeyiz. Bu yıl pazarlama konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü hem pazarlara gidip satıyoruz, hem de festival olmasa da büyük ihtimal yine Pazar kurulur. Henüz bir şey duymadık ama üretici yarı yolda bırakılmaz diye düşünüyorum. Satış konusunda sıkıntı yaşamasak da üreticiler olarak Palmiye Böceği isimli bir böcekten sıkıntılar yaşıyoruz. Ben genç bir üretici olarak bu böcekten kurtulabilmek adına elimden geleni yapıyorum. Bence diğer üreticilerimiz de elini taşın altına koymalı. Bu böcekten kurtulmak için sürekli olarak ilaçlama yapmamız lazım. Bölgemizin simgesinin yok olmamasına izin vermeyelim.”

Soner Yolaç: “İlaçlama olmazsa bu ağaçlar günden güne yok olup gidecek”

“Geçen yıl pandeminin gölgesinde geçmesine rağmen hem verim olarak, hem de satış anlamında iyi bir sezonu geride bırakmıştık. Bu yıl da pandeminin gölgesinde geçecek ve bu yılki rekolte geçmiş yıllara göre biraz daha az. Bunun en büyük sebeplerinden biri havaların sıcak gitmesi ve Kırmızı Palmiye Böceği’nin ağaçları yok etmesinden dolayıdır. Ama yine de satış konusunda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bu böcek, tüm dünyanın sorunudur her yerde var. Bu böcek ağaçlara zarar verir ve ağacın içini kemirir ve belli bir dönemden sonra ağaçlar ansızın gövdesinden kopar. Bu böcekten kurtulmak için sürekli ilaçlama yapmak gerekiyor. İlaçlama olmazsa bu ağaçlar günden güne yok olup gidecek. O yüzden hem biz üreticiler olarak, hem de Tarım Dairesi bu konuda üzerimize düşeni yaparak bunun önüne geçmeliyiz.”