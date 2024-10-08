Hükümetin küçük ortağı YDP’nin Genel Başkanı Arıklı Meclis’teki krizi “satranç oyunu” olarak niteledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dünden bu yana süren Meclis Başkanlığı krizini “satranç oyunu” olarak niteledi, krizin çözüleceğine inandığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, kendisinin yaşanan krizin bu akşam çözüleceğine inandığını ifade ederek, “’Kriz çözülmezse ne olur?’ sorusunun cevabı ise Sayın Başbakanın kafasında saklı” dedi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

MECLİSTE SATRANÇ...

Dünden beri Mecliste bir satranç oynanıyor. Kimileri bu krizi "komedi" veya "rezalet" vs. gibi kavramlarla tanımlamaya çalışsa da, netice demokrasilerde bunların hepsi var. Koca Türkiye, 80 öncesinde aylarca Cumhurbaşkanını seçememişti.

Hükumet olarak krizi, demokratik kurallar içinde çözmeye çalışıyoruz. Mesele, İktidar Partilerine mensup Milletvekillerinin, hem kendi içlerinde hem de Muhalefetle oynadığı bir satranç oyununa dönüştü.

Muhalefet, kendince iktidarı sıkıştırıp erken seçime yönelik hamleler yapmaya çalışıyor.

Bana göre kriz, bu akşam çözülür. "Kriz çözülmezse ne olur?" sorusunun cevabı ise Sayın Başbakanın kafasında saklı.

Sayın Başbakanın bu krizden, liderliğini perçinleyerek ve daha da güçlenerek çıkacağından eminim...

Bekleyin ve görün...