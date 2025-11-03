“Hükümet ülkeyi çökertiyor”

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin üretim ekonomisini desteklemek yerine kamu kaynaklarını adeta bir ticarethane mantığıyla sattığını belirtti. Serdaroğlu, “Yıllardır kamu hizmetlerine yatırım yapılmadığı için vatandaşlar artık ‘zaten hizmet veremiyor, özelleştirilsin’ noktasına getirilmiş; bu durum, hükümetin bilinçli bir şekilde yarattığı bir algı operasyonuna dönüşmüştür. Bu anlayış, kamu kaynaklarını toplum yararına değil, belirli çevrelerin çıkarına sunmanın bir yoludur” dedi.

“Faturayı vatandaşa çıkardılar”

Üretmeyen ve gelir yaratamayan bir hükümetin enflasyonu engellemesinin mümkün olmadığını savunan Serdaroğlu, “Vergi sisteminde adalet sağlanmadığı gibi, kazanan kesimlerden vergi toplanamıyor. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yetersiz politikaları, liyakatsiz atamaları ve halka zarar veren uygulamaları ülke ekonomisini çökertti. Faturayı her zaman olduğu gibi yine çalışanlara, üreticilere, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere kesti” ifadelerini kullandı.

“Anayasayı ihlal ediyorlar”

Anayasa’nın 10. ve 47. maddelerinde devletin tanımlanan görevlerine dikkat çeken Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Hükümet, bu anayasal sorumluluklarını açıkça ihlal ediyor. Devlet kaynaklarını sorumsuzca harcayan ve kamu istihdamlarını çoğunlukla liyakate dayalı yapmayan hükümet, halkı ağır zamlarla karşı karşıya bırakmıştır. Son günlerde yapılan zamlar, üretim maliyetlerini doğrudan artırarak tarım, hayvancılık, turizm ve taşımacılık sektörlerine büyük bir darbe vurmuştur. Hükûmetin görevi, halkın refahını artırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Ancak gelinen noktada vatandaşlarımızın yaşamı her geçen gün daha da zorlaşmakta; gençlerimiz umudu başka ülkelerde aramak zorunda kalmaktadır. Emeklilerimiz yoksulluğa, üreticilerimiz ise iflasa sürüklenmektedir. Hükûmet, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, yapısal reformlara odaklanmalıdır. Bu kapsamda adil bir vergi sistemi oluşturmalı, üretim ekonomisini teşvik etmeli ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltacak politikalarla toplumsal adaleti güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde ekonomik istikrar ve sosyal güven tesis edilebilir.

Kısa vadeli kazançlar uğruna ülkemizin kaynaklarını, değerlerini ve gelecek nesillerin refahını satmak kabul edilemez. Bu tür kararlar, anlık çıkarların ötesinde ekonomik istikrarımızı, toplumsal adaleti ve çevresel sürdürülebilirliği zedeler. Bu nedenle hükümetin uygulamalarına; şeffaf ve uzun vadeli faydayı gözeten politikalarla karşı çıkmalıyız.”