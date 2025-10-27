“Hükümet, halktan özür dilemeli”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinde halkı bölmekle suçladığı UBP – YDP – DP Hükümetini özür dilemeye davet etti.

19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinin, Kıbrıs’ın kuzeyinde siyaset yapma biçiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin net mesajlar verdiğine vurgu yapan Şahali, “Gerçekçi politik yaklaşımlarla fikirlerimizi seçmene ulaştırmak, seçmenin de desteğini gerçeklere dayalı argümanlarla talep etmek ideal sorumluluktur” dedi.

Şahali, “Bunun hilafına hareket ettiğini beyan eden siyasetçilerin topluma özür borcu vardır” diyerek şöyle devam etti:

“Siyasi muhaliflerini olmadıkları bir şeymiş gibi seçmene tanıtmaya çalışmak, karalamak, itibar kırmak gibi çabaların seçmen nezdinde hiçbir değeri olmadığının açığa çıktığı bir Cumhurbaşkanı seçimi yaşandı. Seçim meydanlarında söylediğiniz her şeyi duyduk. Bunlar toplum vicdanında yaradır. Özellikle yalan, toplumun düşmanca bir tavır sergilemesine teşvik maksatlı hedef gösterdiğiniz bizlere göre, topluma özür borçlusunuz.”

“19 Ekim yaşanmamış gibi, Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koymamış gibi hareket edilmesine tahammülümüz yoktur” diyen Şahali, “Bundan sonra halkın talimatına uygun hareket edeceğiz bu hareket geçmişe göre çok daha belirgin olacak. Önümüzde son derece sıkıntılı bir süreç var. Ekonomi, uluslararası ilişkiler, coğrafyadaki gelişmeler bağlamında çok sıkıntılı bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçten geçerken toplumun bölünmesin kimsenin tahammül göstermemesi yönünde sorumluluğumuz vardır.