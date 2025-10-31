 “Hükümet, halkın değil tüccarların çıkarlarını koruyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hükümeti Anayasa’nın temel ilkelerini dahi hiçe saymakla eleştirdi. Bengihan, Meclis’ten oybirliğiyle geçen Hal Yasası’nın iki buçuk yıldır uygulanmadığını vurgulayarak, hükümetin üretici ve tüketiciyi değil, piyasayı elinde tutan birkaç tüccarın çıkarlarını gözettiğini söyledi.

Bengihan, Anayasa’nın 1. maddesinde devletin temel ilkeleri olarak “demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü”nün düzenlendiğini anımsatarak, “Ne yazık ki ülkemizde bu ilkeler göz ardı ediliyor, Meclis’ten geçen yasalar bile uygulanmıyor” dedi.

“Hal Yasası’nı engelleyen tüccarların sınırsız kâr hırsıdır”

Sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınmasını, kalite ve sağlık standartlarına uygun şekilde tüketiciye ulaştırılmasını, üretici ve tüketicinin haklarının korunmasını öngören Hal Yasası’nın yürürlüğe girebilmesi için gerekli tüzüklerin hâlâ tamamlanmadığını ve hallerin yerlerinin belirlenmediğini söyleyen Bengihan, “Bu yasanın uygulanmasının önündeki engel, piyasayı elinde tutan birkaç tüccarın sınırsız kâr hırsıdır” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının arttığı, halkın alım gücünün eridiği, üreticinin maliyetler karşısında çaresiz kaldığı bir dönemde hükümetin önceliğinin halk değil tüccar olduğunu belirten Bengihan, “UBP–DP–YDP Hükümeti halkın değil, tüccarların çıkarlarını koruyor” dedi.

“Etiket ve fiyat tüzüğü de uygulanmıyor”

Bengihan ayrıca, Tüketicileri Koruma Yasası altında hazırlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nün de uygulanmadığını hatırlatarak, “Bu tüzük, tüccarların keyfi fiyat uygulamaları karşısında tüketiciyi korumak açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Bengihan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüccarların kâr hırsını halkın hak ve menfaatlerinin üzerinde tutan bu hükümetten halk yararına bir icraat beklemek mümkün değildir.