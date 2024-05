Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy, devam eden hayvan üreticilerinin eylemi hakkında açıklama yaptı.

Akansoy, “Becerikli” hükümet bunu da başardı. Birbirlerine rakip oldukları varsayımlar kesimleri bir araya getirmeyi beceren bu sözde hükümetin bir an önce üreticilerle görüşmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Hayvan üreticilerinin haklı eylemi bugün de devam etti. Kasaplar ve Restorant İşletmecilerinin desteği ile…

Düşünebiliyor musunuz?

“Becerikli” hükümet bunu da başardı. Birbirlerine rakip oldukları varsayımlar kesimleri bir araya getirmeyi beceren bu sözde hükümetin bir an önce üreticilerle görüşmesi gerekir. Görüşmesi ve ithal et konusunu durdurması gerekir. Çünkü hayvan üreticileri et sorunu yok, biz 20 ton eti kendilerine hediye etmeye hazırız diyor.

Peki bu nasıl bir planlama, nasıl bir yönetim anlayışıdır ki bu kriz ortaya çıktı.

Hükümet fakir fukara et yesin diyor. Bu yalandır. Dertleri fakirle fukarayla değil.

Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak !”