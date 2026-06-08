"Hükümet ayrıcalıklı kadroları korumaya çalışıyor"

ESPA (Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi), Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki gösterdi.

Açıklamada, hükümetin, kamu maliyesinin tarihinin en kötü dönemlerinden birinden geçtiği ve toplumun her kesiminin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir ortamda, yine yangından mal kaçırır gibi bir yasa değişikliğini gündeme taşıdığı ifade edildi edildi

Açıklamada, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi incelendiğinde, düzenlemenin kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaktan çok, hükümet partilerine yakın bir kesimin maaş ve statülerini korumaya yönelik bir çaba olduğu apaçık ortadadır” denildi.

Geçmişte kamu maliyesine yük oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılan müşavirlik sisteminin, "danışmanlık" adı altında yeniden hayata geçirilmek istendiği belirtilerek, “Buna göre, siyasi atamayla gelen kişiler görevden alınsalar dahi pratikte hiç iş yapmadan yüksek maaş almaya devam edebilecektir; bu faturayı ödeyecek olan ise vergi mükellefidir.” denildi.

Kamu yönetiminin ihtiyacının kişilere özel düzenlemeler değil, liyakat esaslı, hesap verebilir ve mali açıdan sürdürülebilir bir devlet yönetiminin önünü açacak, bütünlüklü bir kamu reformu olduğu; bunun ilk adımının da üçlü kararname ile yapılan atamaların kapsamını daraltmak olduğu belirtildi.

ESPA, yasa önerisinin geri çekilmesini talep etti.