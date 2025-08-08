“Hırsızlar ve bu düzenin soyguncuları hesap vermedikçe çirkefte kalacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “En tepedeki hırsızlar ve bu düzenin soyguncuları hesap vermedikçe hepimiz çirkefte olmaya devam edeceğiz. İspatı yaşananlardır” dedi.

Ülkede son dönemde yaşananlarla ilgili konuşan Gökçebel, şunları ifade etti:

En tepedeki hırsızlar ve bu düzenin soyguncuları hesap vermedikçe hepimiz çirkefte olmaya devam edeceğiz. İspatı yaşananlardır. Yolsuzluk, hırsızlık, torpil, rüşvet, soygun, kaçakçılık ve her türlü ahlaksızlık en tepedekiler, en yetkililerin ya eliyle, ya yar ve yataklığıyla yapılmaktadır. En ufak suçun cezasını sadece sıradan insanlar çekmektedir. Korunanların, yetkililerin hesap vereceği hiç bir makam, yasa ya yoktur ya da çalışmamaktadır. Halk adına ona hizmet için seçtiklerimiz bu küçük ülkede bile ihalesiz, usulsüz, çökme, peşkeş, rüşvetle halkın malı olan kamu kaynaklarını hortumlamaktadır. Güneş yüzü görmemesi gereken yavşaklar, halkla da dalga geçecek şekilde Şener Şen filmindeki gibi “yaptım, neden yaptım bir sorun” diye sırıtmaktadırlar…. Bu kokuşmuş düzen değişmedikçe en tepedeki ÇETE ÜYELERİ, sorumluluklarının, yaptıklarının sıradan insanlar gibi hesabını vermedikleri sürece bu düzen değişmez. Bu düzenin değişmesini savunmayıp TEMİZ TOPLUM söylemlerini savunanlar dahi halkı kandırmaktadır. Bataklık, çirkef hedef alınmadıkça; bu düzen ve sistemden yararlananlar hesap vermedikçe yeni bir düzen, temiz toplum kurulmayacaktır.