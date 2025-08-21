Koop-Sen’in grevi 8. gününde...

Recep DAL

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos Salı günü başlattığı süresiz greve bugün de devam etti. Koop-Sen, kooperatif iştiraklerinde çalışan emekçilere destek ve dayanışma amacıyla KOOPBANK’ta da uyarı grevi uyguladı.

Sendika, 44 emekçinin işten çıkarılma girişimine ve “tasarruf tedbirleri” adı altında dayatılan 8 maddelik protokole tepki göstermek için grevin 8’inci gününde eylem noktasını KOOPBANK Genel Müdürlüğü’ne taşıdı. Günlerdir hak arayışını sürdüren emekçiler, karşılarında muhatap bulamadıklarını dile getirirken; eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş ve bazı sendikalar destek verdi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz:

"Hiçbir surette çalışanlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, konuşmasında mücadelenin 8 gündür sürdüğünü ve yönetenlerin bu mücadeleyi kaale almadığını söyledi. Güröz, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Kendilerini muhatap almayanların kooperatifleri batıranlar olduğunu, bu “beceriksizlerin” kooperatif iştiraklerinde yönetici konumunda bulunduğunu ve komisyon aldığını ifade eden Güröz, yapılan atamaların da ortada olduğunu belirterek, ilk günden beri aynı uyarıları yaptıklarını vurguladı.

Güröz, hiçbir surette arkadaşlarından vazgeçmeyeceklerini, çıkarılması gündemde olan çalışanların bazılarının ayırılıp işlerine devam ettirilmek istendiğini ve burada dahi ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bu hususları çok kez ilettiğini söyleyen Güröz, yapılan atamaların yanlış olduğunu ve aynı zihniyetle kooperatiflerin idare edilemeyeceğini ifade etti.

Güröz, güvenmedikleri insanlarla çalışamayacaklarını belirtti. Siyasetin kooperatiflerden elini çekmesi gerektiğine dikkat çeken Güröz, "Burası siyasetin çiftliği olduğu sürece bu yaşananların devam edecek" dedi.

Çalışanların geçmişte kooperatifleri daha iyi noktaya taşımak için fedakârlık yaptığını hatırlatan Güröz, kendi “partilerinin” kooperatif olduğunu ve başka bir “partilerinin” bulunmadığını söyledi.

Güröz, kooperatiflerin rahat ve özgür bırakılmasının şart olduğunu, Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinin Borçlanma Kurulu kapsamının dışına alınması gerektiğini vurguladı. Güröz, çok tehlikeli boyutlara gidildiğini ifade ederek hiçbir surette geri adım atmamaları gerektiğini belirtti.

Disiplin suçu işlemediği sürece çalışanların işten çıkarılamayacağını, bunun Toplu İş Sözleşmesi ve Personel Tüzüğü’nde net şekilde yer aldığını hatırlatan Güröz, karşı tarafın kendilerini birbirlerine düşürmeyi beklediğini, ancak hükümetin kendileriyle uzlaşmak zorunda olduğunu söyledi.

Güröz, azimli bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini de vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Fatura çalışanlara kesilmeye çalışılıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise, kurumlara sahip çıkmak için alanda bulunduklarını belirtti. Bengihan, tasarruf tedbirlerinin daha önce dört kez uygulandığını ve bu süreçte hükümetin ne yaptığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Aynı zihniyet ve siyasi anlayışın siyasi atamalarla sürdürüldüğünü ifade eden Bengihan, kooperatifin sahiplerinin iştirakçiler olduğunu ancak hiçbirinin yönetim kurulunda yer almadığını kaydetti.

Bengihan, hükümetin kurumları bu duruma soktuğunu ve ardından faturayı çalışanlara kesmeye çalıştığını belirtti. Kurumlarından vazgeçmeyeceklerini kaydeden Bengihan, bunu iştiraklerine sahip çıkmak için yapacaklarını söyledi.

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal:

"Toplu sözleşme imzalanmıyor, üretimden koparmaya çalışıyorlar”

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, yaptığı konuşmada diğer iştiraklerde olduğu gibi Kooperatif Merkez Bankası’ndaki çalışanlarla da Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığını söyledi.

Bu çalışanların işlerini kimseye teslim etmeyeceğini belirten Tuğsal, birilerinin hâlâ uyumaya devam ettiğini dile getirerek kendilerini üretimden koparmaya çalıştıklarını söyledi.

Tuğsal, bu iştiraklere bir şey olması hâlinde vebalin yönetenlerin boynunda olacağını vurguladı.

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali:

“Kooperatifler ortadan kalkarsa özel sektör cebimize uzanır”

Basın toplantısında söz alan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, dörtlü hükümetten sonra geçen altı yılda gelinen noktanın ortada olduğunu söyledi. Şahali, kooperatif iştiraklerinin ortadan kalktığı gün özel sektörün vatandaşın cebine elini uzatacağının bir gerçek olduğunu belirtti.

Birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, Pazartesi günü kendisinin Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na uyarıda bulunduğunu, dün de Genel Başkan Tufan Erhürman’ın Başbakan Ünal Üstel’i uyardığını belirtti.

Şahali, Ünal Üstel’e "gezileri bırakıp" Koop-Sen ile görüşmesi çağrısı yaptı.

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş:

"Uzlaşı şart, arabuluculuğa hazırız”

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş ise, yaptığı konuşmada hiçbir şeyin inatla olmayacağını ve uzlaşının şart olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndaki sürecin aklına geldiğini söyleyen Denktaş, göklerdeki sesin susturulduğunu, şimdi de topraklardaki sesin susturulmaya çalışıldığını vurguladı

Hükümetin sorunlara çare bulamaması hâlinde o koltuklarda oturmaması gerektiğini kaydeden Denktaş, kendilerinin arabuluculuğa hazır olduğunu vurgulayarak emekçilere direnişi sürdürmeleri çağrısı yaptı.