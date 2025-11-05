“Hiçbir dini ayrımcılık söz konusu değil”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay ülkemizde derin üzüntü yaratan 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümü sonrası defin işlemlerine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, aileye yardımcı olunduğu ve hiçbir şekilde dini veya etnik ayrımcılığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Ojoagu Ailesi’nin cenazenin Mağusa’daki Hristiyan mezarlığına defnedilmesini talep ettiği, belediye mezarlık birimi sorumlusu Ali Yazgı ile personel Ali Türkmen’in de naaşın otopsiden mezarlığa taşınması konusunda destek sağladığı belirtildi.

Defin sırasında, çocuğun babasının da hazır bulunduğu ve babasının çalıştığı inşaat şirketinden gelen iş arkadaşlarının mezar kazımını üstlenerek aileye destek oldukları ifade edildi. Belediye personeli Ali Türkmen’in de sürece katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ölen kişinin inancı veya dini ne olursa olsun kimseye ayrımcılık yapmamız söz konusu dahi olamaz. Ülkemizdeki çocuk ölümlerinin artık bir son bulmasını dilerim.”

Belediye, küçük Chinyere’nin ailesine sabır ve başsağlığı dilerken, toplumun tüm kesimlerine çocukların yaşam hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.