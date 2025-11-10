Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk’ün işaret ettiği ilerici, laik, bilimsel eğitimi ortadan kaldırma kararlarına karşı direnen öğretmene ve sendikaya saldırı hamlelerine tepki koymak için Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Her türlü faşist anlayışa boyun eğmeyeceğiz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, basın açıklaması sırasında yaptığı konuşmada, Anayasa ve Milli Eğitim Yasası uyarınca her çocuğa eşit imkanlarda eğitim sağlanması gerektiğine işaret etti; “Okullar açılalı 2 ay oldu, çocuklarımız güvenli olmayan ve kalabalık sınıflara mahkum edildi.” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da bazı eleştirilerde bulunan Eylem, "Bilimsel ve laik eğitimi gözden çıkartıp kitap içeriklerini değiştirip gericileştirirken sendikamızın Anayasa’ya bağlı kalmasını hangi yüzle bahsediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Eylem açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yandaşlarına torpil yaparken, öğretmenlerin zamanında atanmasına engel olup haklarını gasp ederken, yasal haklarını kullanan öğretmene sıkıntı yaşatırken, yeni görece başlayan öğretmenleri angarya çalıştırıp sendikanın eylemine katılmaması için baskı yaparken hoşgörülü olduğundan bahsederken neyden bahsediyor. Her türlü faşist anlayışa boyun eğmeyeceğiz.”

Eylem, öğretmenlerin yasal haklarına saldıran, tehdit ve baskıyla özgürlüklerini ellerinden almaya çalışan anlayışa karşı, laik eğitim ve laik toplum yapımız için mücadelenden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Aldıkları talimatları bu topluma yaptırmaya çalışıyorlar”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de basın açıklaması sırasında söz aldı. Hükümetin meşruluğunu yitirdiğini belirten Gökçebel, “Bu hükümet sorunları çözemez, ülke ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldi. Bunu hastanelere ölürken ve trafikte yaşamımızı yitirirken net şekilde görüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Gökçebel, “Faşizme özenen bir anlayışla karşı karşıyayız. Anayasal haklar, bir toplum sözleşmesinden gelir. Herkesin uyması gereken, herkesi eşit kucaklayan anayasal düzenden bahsediyoruz. Anayasa’ya uyması gerekenlerin Anayasa’yı çiğneme hakkı olduğunu düşünmüyoruz.” diye konuştu.

Hükümetin öğretmenin temel haklarını kısıtlayacak bir opsiyona sahip olmadığına dikkat çeken Gökçebel, “Aldıkları talimatları bu topluma yaptırmaya çalışıyorlar. Toplum yapılanları görüyor.” dedi.

Gökçebel, okullardaki sorunların altından kalkılamaz durumda olduğunu belirtti; “Bakanlar Kurulu’nun gitme zamanı çoktan geldi. Kalıcı olan kamusal eğitimi ve sağlığı, tüketilen bütün değerleri savunacak olan öğretmendir. Bu topluma giydirmek istenen gömlek giyilmeyecek.” ifadelerini kullandı.