Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek, ailelerle bir araya geldi.

Ailelere, “Adımlarınız nereye dokunursa KKTC’deki tüm yetkili makamların adımları da oraya dokunacak” sözünü veren Erhürman, ailelerin bir telefon uzağında olduğunu dile getirdi, “Olmam gereken her yerde olmaya hazırım. Yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım. Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karakaya: “Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü hep birlikte tutacağız”

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuşmasına, “hoş geldiniz” diyerek, başladı. Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik eden Karakaya, “Ülkemize ve halkımıza, geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Erhürman’ın, adalet yolculuğunun her adımında, her duruşmada, ailelerin her seslenişinde yanlarında olarak kendilerine güç verdiğini vurgulayan Karakaya, aileler adına Cumhurbaşkanı Erhürman’a teşekkür etti.

Karakaya, “Şampiyon Meleklerimizin adaleti için verdiğimiz mücadelede, devletimizin en üst makamlarından hissettiğimiz bu samimi dayanışma, biz ailelere her zaman umut ve güç olmuştur” diye konuştu.

Görev süresi boyunca kendilerini yalnız bırakmayan, duyarlılığı ve desteğiyle yanlarında olan Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da teşekkürlerini ileten Karakaya, “Onun da bu inancı, gösterdiği çaba adalet mücadelemizde haklı bir yerdedir” dedi.

“Aileler olarak yürekten inanıyoruz ki, gösterdiğimiz dayanışma ve duyarlılık, adalet mücadelemizde çok önemlidir” diye konuşan Karakaya, yeni dönemde de hep birlikte devletin tüm kurumlarıyla mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

“Çocuklarımızı bizden alan bu insanların olası kastla yargılanıp, ceza alması gerektiğini hep birlikte hiç durmadan haykırmaya devam edeceğiz” vurgusu yapan Karakaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi kaybettiğimiz bininci günde yanımızda görmek bize büyük bir umut ve güç veriyor” diye konuştu.

İlk günden beridir yılmadıklarını ve yılmayacaklarını kaydeden Karakaya, “Bunun sözünü çocuklarımıza verdik” diyerek, dayanışma ve desteğin ayakta kalmaları için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ve eşine teşekkür eden Karakaya, mücadelelerinin bitmediğini, hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini yineledi, “Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü hep birlikte tutacağız” dedi.

Kartalkaya ve Alpargün’de çıkan kararların kendileri için umut olduğunu dile getiren Karakaya, “Çünkü İsias’ın nasıl katil bir bina olduğu delillerle zaten ortadadır ve çok ciddi delillerdir bunlar. Umarım bunu artık alt mahkeme, kamu görevlilerinde görür. Birinci Ceza Davasında da Yargıtay doğru kararı verecektir. Hepimiz şu anda bunu bekliyoruz, tüm aileler” diye konuştu.

Erhürman: “Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’e bu süreçte koydukları katkı için teşekkür ederek, “Baştan itibaren muhalefetiyle, iktidarıyla bu sürecin içinde hep birlikte yer alacağız sözüyle yola çıktık ve bu söze de hep sadık kaldık” dedi.

Bundan sonra da aynı birliktelikle her aşamada, her kademede ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

“Bu süreçte ailelerimizin ayağı nereye basarsa bizim ayağımız da oraya basacak” dediğini hatırlatan Erhürman, “Bu aynen böyle devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erhürman, CTP’de kendisinden sonra gelecek genel başkanın da aynı çizgide devam edeceğine emin olduğunu dile getirdi.

Kartalkaya ile ilgili yeni gelişmelerin kendileri açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle konuştu:

“Zor bir süreç yaşadınız. Sizin yaşadığınızın yanında bizimkinin zorluğu kayda bile değmez ama biliyorduk yola çıkarken uzun bir yolculuk olacağını, öyle hemen arzu ettiğimiz yere varamayacağımızı, dolayısıyla o yolu kararlılıkla, sabırla, soğukkanlılıkla ama sebatla yürümeye devam ediyorsunuz ve biz de devam edeceğiz sizinle birlikte… Aynı sözü tekrar veriyorum, adımlarınız nereye dokunursa KKTC’deki tüm yetkili makamların adımları da oraya dokunacak.”

“Bir telefon uzağınızdayım. Olmam gereken her yerde olmaya hazırım”

Ailelerin bir telefon uzağında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Olmam gereken her yerde olmaya hazırım. Yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım. Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.