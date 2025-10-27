Recep DAL

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde ve okullarda yaşanan sorunlara, Eğitim Bakanlığı’nın ve UBP-DP-YDP hükümetinin duyarsız tutumuna tepki göstermek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika, nitelikli ve çağdaş eğitim için mücadele eden öğretmenlere yönelik baskılara da dikkat çekti.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem:

“Hedeflenen toplum mühendisliğidir"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı açıklamada eğitim alanında süregelen uygulamaların “yasa tanımaz bir şekilde” devam ettiğini belirterek, sendikanın sistemli biçimde yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.

“Başsavcılık görüşü üzerinden yapılan eylem ve grevlerin yasal zemininin sorgulanması amaçlanıyor. Özellikle sahte diploma dönemine denk gelen bir bakanın bize bu suçlamaları yöneltmesi manidardır." diyen Eylem, hükümetin öğretmenlere ve sendikal mücadeleye karşı tavrını sert sözlerle eleştirdi.

Eylem, bilimin ve laik eğitimin hedef alındığını vurgulayarak, “Biz çocuklarımız için, nitelikli ve çağdaş eğitim için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Eylem, ülkedeki birçok okulun halen inşaat alanına dönüştüğünü, öğretmen kadrolarında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti. Bu sorunlara rağmen Bakanlığın herhangi bir adım atmamasını eleştiren Eylem, “Eğitim politikası 2011’den bu yana gericileşiyor.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında dikkat çeken bir diğer vurgu ise hükümetin Mağusa bölgesinde yeni bir ilahiyat koleji açma girişimi oldu. Eylem, bu adımı sert sözlerle eleştirerek şöyle konuştu:

“Mağusa bölgesinde yeni bir ilahiyat koleji açmak için çaba içindeler. Bu ülkenin ilahiyat okullarına ihtiyacı yok. Çocukların akıllarını özgürleştiren okullara ihtiyacı var. Hedeflenen şey toplum mühendisliğidir ve bunu eğitim aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar.”

Eylem, tam gün eğitim uygulamasının da bu anlayışın bir parçası olduğunu ifade ederek, “Bu şekilde tam gün eğitim olmaz; yapılanlar gericileştirmenin bir parçasıdır." diye konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Eğitim Bakanlığı bu toplumla dalga geçiyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise konuşmasında Eğitim Bakanlığı’nı “kamusal eğitimle ilgilenmemekle” suçladı. Gökçebel, “Savcılıktan aldıkları sipariş görüşlerle sendikayı yıpratmaya çalışıyorlar. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu halkın bakanı değildir." açıklamasında bulundu.

Lefkoşa Türk Lisesi’nin risk raporunun hâlâ hazırlanmadığını hatırlatan Gökçebel, hükümetin yeni bir ilahiyat koleji açma girişiminin “AKP’nin Orta Çağ zihniyetinin bu ülkede kök salması için atılmış bir adım.” olduğunu söyledi.

“Bakan Çavuşoğlu’nun bu ülkeye hainlik yaptığı tartışılmalıdır. Eğitim Bakanlığı bu toplumla dalga geçiyor. Çavuşoğlu kimin bakanıdır, bunun açıklaması yapılmalıdır.” diyen Gökçebel, öğretmenlerin tüm baskı ve tehditlere rağmen direndiğini belirtti.

Gökçebel açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Bir de hileci muamelesi görüyoruz ama asıl hilekâr ve düzenbaz olan Bakan Çavuşoğlu’dur.”