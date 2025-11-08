“Hedef özlü müzakerelerin yeniden başlaması”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dışişleri bakanlığı bütçesinin dün meclis ekonomi ve maliye komitesinde sunulması sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundan ve Kıbrıs’ın güneyinin batı yöneliminden söz ettiği kaydedildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında bugünkü Türkiye’nin geçmiş yıllardaki Türkiye’yle hiçbir alakası olmadığını öne süren Kombos, Türkiye’nin artık küresel bir ihracat merkezi ve dokuzuncu en büyük silah sistemleri ihracatçısı olduğunu öte yandan insansız hava araçlarıyla ilgili (drones) küresel piyasanın yüzde 60’ını kontrol ettiğini vurguladı.

Ankara’nın eğitim ve dini kurumlar gibi ılımlı diplomasi araçları kullandığını vurgulayan, öte yandan Kıbrıs’ın güneyinin ise varoluşsal bir tehditle karşı karşıya bulunduğunu iddia eden Kombos, buna yönelik yanıtın diplomatik varlığın güçlendirilmesi ile “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katma değerinin vurgulanması” olduğunu savundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise yeni Kıbrıs Türk lideri seçilmesinin yeni olgular yarattığını ve hedefin özlü müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu dile getiren Kombos, Yunanistan’la sahip oldukları yakın iş birliğine de değinerek Atina’da gerçekleştirilecek hükümetler arası toplantıya atıfta bulundu.

Kombos konuşmasında ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Hindistan’la ilişkilerin sürekli derinleşmesine de atıfta bulundu.

Milletvekillerinin sorularına yanıtında ise AKEL’in çok boyutlu dış politikanın terk edildiğine dair eleştirişini reddeden Kombos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan destek alan aktif ve güvenilir bir strateji izlediğini savundu.

Ukrayna’ya verilen destek konusundaki bir soruya yanıtında ise Kombos bunun bir prensip meselesi olduğuna işaret ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “kendi işgal deneyimiyle çelişmesinin mümkün olmadığını” iddia etti.

Kıbrıs’ın güneyinin batı dünyasında güvenilir bir ortak olarak kalmak için aktif bir şekilde çalıştığını da savunan Kombos, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununda BM ilkeleri ve uluslararası hukuk temelinde bir çözüm arzu etmeyi sürdürdüğünü de belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin batı yöneliminin net olduğunu da dile getiren Kombos, güneyin dış politikasının ülkenin uluslararası pozisyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekçiliğe ve ilkelere dayandığını da söyledi.

Yeni Kıbrıs Türk liderinin aslında olguların değişmesine işaret ettiğini de savunan Kombos, şu anki esas meselenin Türkiye'nin tutumunun nasıl şekillendiği ve bu tutumda herhangi bir değişiklik olup olmadığı ayrıca Kıbrıslı Türklerin yeni liderinin kendini nasıl konumlandırdığı olduğunu söyledi.

Kendilerini yönlendiren ve bağlayan çerçevenin yalnızca BM Güvenlik Konseyi çerçevesi olduğunu da dile getiren Kombos, hiç kimsenin hiçbir durumda bir kenarda bırakamayacağı çok zengin bir müzakere süreci kazanımı olduğuna vurgu yaptı.

Yeni Kıbrıs Türk liderinin seçilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni olgulardan yararlanmak istediklerini ifade eden Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’i beklediklerini ve en kısa sürede özlü bir diyaloğu başlatmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Dış politikanın sekiz ekseni

Fileleftheros ise haberinde Kombos’un dünkü toplantı esnasında dış politikanın sekiz eksenini analiz ettiğini yazdı.

Gazete bunları “1. Her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması, 2. Yeniden birleşme için faydalı koşullar yaratılması, 3. Batı yönelimine odaklanma ve ABD’yle ilişkilerin güçlendirilmesi, 4. Bölge devletleriyle hali hazırda mükemmel durumda olan ilişkilerin istikrarlı bir şekilde derinleştirilmesi, 5. Birleşik Krallık ve Fransa’yla ilişkilerin düzeyinin stratejik bir şekilde yükseltilmesi, 6. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarına hizmet edilmesi için sürekli dışa dönük olmak ve diplomatik hareketlilik, 7. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Afrika’ya yönelmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, 8. İnsani ve kalkınma yardımı aracılığıyla diplomasi: Cyprusaid” şeklinde özetledi.

Rum Dışişleri bakanlığının 59 diplomatik misyon, 202 diplomat ve toplamda 675 personele sahip olduğunu da yazan gazete, dışişleri bakanlığının 2026 yılı bütçesinin 131 milyon 734 bin 795 euro olduğunu da ekledi.