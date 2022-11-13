Ertuğrul SENOVA

Tekstil ürünleri fiyatları, 2021’in Kasım ayına oranla yüzde 98 oranında artış yaşadı. İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında en çok fiyat artışı yaşayan ana grup yüzde 28.54 ile “giyim ve ayakkabı” oldu.

Yaşanan fiyat artışına paralel olarak, sosyal medyadaki ikinci el ürün satılan gruplara yönelik ilginin arttığı gözlemlendi.

Facebook’ta “Dönüşüyoruz, Dönüştürüyoruz” isimli bir grup kuran Deniz Direkci, Haziran ayında 350 üyeye sahip olan grubun, Eylül ayında 700, Kasım ayında ise 1200 üyeye ulaştığını söyledi.

Grupta kıyafetten ayakkabıya; çantadan, bakım ürünlerine kadar pek çok ikinci el ürün “dönüşüyor…” Eylül ayındaki “üye patlamasının” sebebini “artan pahalılık” olarak yorumlayan Deniz, ikinci el ürün kullanımının aslında bir farkındalık olduğunu düşünüyor.

İkinci el kullanımı ve geri dönüşüm…

İsrafa oldukça karşı olduğunu söyleyen Deniz, ikinci el ürün kullanımının bir geri dönüşüm yöntemi olduğunu ifade ederek, “İnsanların nasıl yaşadıkları, neyi nasıl tükettikleri konusunda daha dikkatli olmaları gereken bir dönemdeyiz. Hala kullanılabilir durumda olan bir şeyi atmak israftır” diyor.

“Grubu kurma sebebim ticari değil, dönüşüm”

Grubu kurma sebebinin ticari değil, dönüşüm olduğuna vurgu yapan Deniz, kuruluş sürecini şöyle anlatıyor:

“Grubu Nisan 2021’de kurdum. Covid-19 salgınının daha ağır olduğu ve insanlarla etkileşimin azaldığı bir süreçti. Elimde satmak istediğim, elden çıkarmak istediğim şeyler vardı ama böyle bir Pazar yoktu. Ben de Facebook’tan bir grup açıp, arkadaşlarımı ekleyim ve ürünleri burada paylaşayım dedim. Aynı fikirde olan arkadaşları gruba ekledim. Onlara da istedikleri kişileri ekleyebileceklerini söyledim. Çünkü ikinci el kullanmayı hiç kabul etmeyen insanlar vardı. Daha sonra da grup organik bir şekilde büyüdü.”

“Haziran’da 350 olan üye sayısı, Kasım’da 1200’e çıktı”

Gruptaki üye sayısının Nisan 2021’den; Haziran 2022’ye kadar 350’ye çıktığını ancak özellikle Eylül ayında, pahalılığın artmasıyla birlikte insanların gruba olan ilgisinin de arttığını söyleyen Deniz, şöyle devam ediyor: “Haziran’da 350 üye vardı. Eylül’de bu rakam 700’e çıktı, Kasım’da ise 1200 oldu.”

“Günde ortalama 40 ila 50 ürün paylaşıldığı oluyor”

Günde ortalama 15 kişinin kıyafet ve benzeri ürünler paylaştığını söyleyen Deniz, “Paylaşılan ürün sayısı bazı günler 40, bazen 50’ye ulaşıyor. Özellikle mevsim değişim sürecinde, yazlıkların kaldırılıp kışlıkların indirildiği süreçte bu rakam çok daha fazla arttı” diyor.

Neden bu kadar ucuz?

Grupta paylaşılan ürünler incelendiğinde, bir gömleğin 5 TL’ye, bir parkanın 200 TL’ye satıldığı görülüyor. Eşyalarını satan insanların neden bu kadar az bedeller biçtiğinin sorulması üzerine Deniz şu yanıtı veriyor: “Gruptaki kimse ticaret yapmak istemiyor. Özellikle geri dönüşümü benimsemiş insanlar bunu rahatça yapabiliyor.”

“Gittikçe azaldım, azaldıkça çoğaldım”

Deniz son olarak, grubun da adını aldığı “dönüşüm” ifadesinin kendisi için ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor:

“Dönüşüm, bana göre gittikçe azalmak. Objelerin gittikçe azalması, anılarımın, yaptığım şeylerin artmasıdır benim için dönüşüm. Özellikle yurtdışında sırt çantamla seyahat ettiğimde kıyafetlerim için çok kısıtlı bir alanım olduğu fark ettim. Çantam ağır geldikçe, bir şeyleri çıkarmam gerekiyordu; eklemem değil. Az şeyle, ne kadar çok şey yaşadığımı anladım. Ülkeye her geri dönüşümde, bir şeyler bana fazla geldi. Sonra daha çok sorguladım, dönüştürdüm, gittikçe azaldım, azaldıkça çoğaldım.”