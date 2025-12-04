“Hayat pahalılığı sepeti güncellenmeden gerçekçi rakam üretmek mümkün değil”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yıllardır artan döviz krizi ve yüksek enflasyonun halkın alım gücünü hızla erittiğini belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti’ni gerekli önlemleri almamakla suçladı. Bengihan, hükümetin halkın alım gücünü koruyacak tedbirler geliştirmek yerine zamlarla yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin enflasyon karşısında tek koruma mekanizması olan hayat pahalılığı ödeneğinin de anlamını yitirdiğini söyleyen Bengihan, bu durumun temel nedeninin İstatistik Kurumu’nun kullandığı “2015=100 Temel Yılı Fiyatları Endeksi” sepetinin artık güncelliğini tamamen kaybetmiş olması olduğunu vurguladı.

Anketin 2013 yılı tüketim alışkanlıklarına göre hazırlandığını hatırlatan Bengihan, bu sepetle sağlıklı ve gerçekçi bir hayat pahalılığı oranı hesaplanamayacağını belirterek şu örneği verdi:

“Kasım ayı hayat pahalılığı oranının %0.81 olarak hesaplanması, endeksin gerçek hayatı yansıtmadığının en somut kanıtıdır.”

Açlık sınırı hesaplamaları durduruldu

KTAMS’ın uzun süredir her ay düzenli olarak açıkladığı açlık sınırı rakamlarının da artık anlamını yitirdiğini belirten Bengihan, resmi istatistiklerde kullanılan sepet güncellenmediği sürece bu hesapların gerçeği yansıtmayacağını söyledi. Bengihan, halkın yanlış bilgilendirilmemesi adına açlık sınırı hesaplamalarını, endeks sepeti güncellenene kadar durdurduklarını açıkladı.

