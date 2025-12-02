“Hayat pahalılığı eklenmeden asgari ücretin korunması mümkün değildir”

Kamu-İş ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığının hızla arttığı bir dönemde asgari ücrete hayat pahalılığı oranının yansıtılmamasını istemenin “çalışanı görmezden gelen bir yaklaşım” olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, Avrupa ülkeleriyle yapılan asgari ücret karşılaştırmalarının gerçekçi olmadığını belirterek, “Avrupa’nın 14 ülkesinden yüksek asgari ücret verdiğimiz söyleniyor ancak bu, doğru bir karşılaştırma değildir. Çünkü Avrupa’daki alım gücü, enflasyon ve ürün fiyatları dikkate alınmadan yapılan her değerlendirme eksik kalır” dedi.

Asgari ücretin rakamsal büyüklüğünün tek başına anlam taşımadığını vurgulayan Serdaroğlu, “Önemli olan asgari ücretin kaç Euro olduğu değil, o ücretle insanın pazar filesini doldurup dolduramadığıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat pahalılığı Avrupa’dan daha hızlı artmakta, enflasyon Avrupa ortalamasının 5–6 katına ulaşmakta ve temel ürün fiyatları birçok ülkeden daha yüksek seyretmektedir” ifadelerini kullandı.

Gerçek bir karşılaştırma yapılacaksa aynı ürün sepetinin fiyatlarına, kiralara, enflasyon farklarına ve çalışanların ay sonunda cebinde kalan paraya bakılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, “Bu şartlar altında rakamların yüksek görünmesi çalışanın alım gücünü artırmamakta, tam tersine daha da eritmektedir” dedi.

Hayatı ucuzlatmadan veya zamları kontrol altına almadan asgari ücrette hayat pahalılığı artışının dışlanmasını “egoistlik” olarak niteleyen Serdaroğlu, “Mesele yüksek maaş vermek değil, hayatı yaşanabilir kılmaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.