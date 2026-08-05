Üzerlerinde ve evde 218 hap bulundu

"İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanan G.A. ile A.D. mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Erdem Han, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan G.A.'nın üzerinde yapılan aramada, pantolonunun cebinde 7 adet Lyrica 300 mg yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ardından zanlının ikametgahında yapılan aramada, A.D.'ye ait olduğu tespit edilen sırt çantasında 70 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu belirtti. G.A.'ya ait odada gerçekleştirilen aramada ise komodin çekmecesinde 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap tespit edildiğini kaydetti.

Her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, emare olarak alınan hapların İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden izinli olarak temin edilip edilmediğinin araştırılacağını söyledi. Ayrıca hapların uzman incelemesi ve raporlandırılması amacıyla Fotoğraf ve Parmak İzi İnceleme Şubesi'ne gönderileceğini belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde yürütülen soruşturmaya etki edebileceklerini ifade etti.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep eden polis, talebini mahkemeye sundu.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.