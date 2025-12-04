Hatice Teralı İncirli'yi kaybettik
YENİDÜZEN Yazarı, Gazeteci Serhat İncirli'nn annesi Hatice Teralı İncirli hayatını kaybetti.
A+A-
YENİDÜZEN Yazarı, Gazeteci Serhat İncirli'nn annesi Hatice Teralı İncirli hayatını kaybetti.
İncirli'nin ölümü, ailesi ve sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.
Serhat İncirli yaptığı paylaşımla annesi Hatice Teralı İncirli'nin cenazesinin bugün saat 14.20'de Lefkoşa mezarlığında olacağını duyurdu.
İncirli'nin paylaşımı şöyle:
"O da melek oldu...
Cenazemiz bugün ikindi namazı (14.20) sonrası Lefkoşa'dadır...
Babamın yanına uğurlayacağız...
Huzur içinde uyu anne..."
Bu haber toplam 731 defa okunmuştur
Etiketler : Serhat İncirli, Hatice Teralı İncirli