Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nı kaybetti…

Sene 1918…

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Osmanlı Devleti, 1914’te başlayan I. Dünya Savaşı ile birlikte, Kıbrıs’ı da kaybetmişti…

Çünkü İngilizler, 1878’de bir anlaşmayla kullanım hakkını elde ettikleri Ada’yı, ‘işgal ettik, bizimdir’ diyerek, kontrollerine almıştı…

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1914 – 1818’de Osmanlı’nın kaybettiği toprak parçası sadece Kıbrıs değildi…

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1918’de mesela Fransız kuvvetleri, bugünkü Hatay'ın bulunduğu İskenderun Sancağı bölgesini kontrol altına almıştı…

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Kurtuluş Savaşı sonrası, 1921'de Türkiye ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı…

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Bu antlaşmayla İskenderun Sancağı, Fransa'nın mandası altındaki Suriye sınırları içerisinde özel bir yönetime sahip oldu…

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Atatürk, Osmanlı’nın kaybettiği topraklar içerisinde eğer yanılmıyorsam bir tek Hatay ile çok ilgilendi… Hatay’ın özel meselesi olduğunu söyledi…

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Ağır hasta olmasına ve doktorlarının ‘sakın bu yolculuğu yapmayın paşam’ diye yalvarışlarına rağmen trenle Hatay’a gitti…

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Bu arada Fransa, Suriye'ye bağımsızlık verme sürecine girmişti…

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Atatürk, Hatay'ın Suriye'ye bırakılmasını kabul etmedi ve konuyu uluslararası platforma taşıdı…

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Türkiye'nin girişimleri sonucunda Milletler Cemiyeti 1937'de Hatay'a özel bir statü verilmesini kabul etti.

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Bu statüye göre, Hatay, Suriye'den ayrı bir siyasi yapıya sahip, iç işlerinde bağımsız ve Türkçe resmî dil olacaktı. Hatay'ın toprak bütünlüğü Türkiye ve Fransa tarafından güvence altına alınacaktı…

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Atatürk 1938 Kasım’ında öldü… Hatay’ın Türkiye’ye katıldığını göremedi… Hatay'ın Türkiye'ye katılması 1939 yılında, İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşti.

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Hatay, yaklaşık 10 ay boyunca ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürdü.

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1939 yılının yazında Hatay Meclisi ‘Türkiye’ye katılma kararını onayladı’…

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Buradaki en kritik eleştiri, Hatay’a on binlerce Türk göçmenin taşınması ve bu oylamayı yapan Meclis’in seçilmesinde oy kullanmasıydı…

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Suriye, bu kararı hiç kabul etmedi…

Taaaa ki geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bu ülkede yaşanan gelişmelere kadar…

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Haaaa Fransa neden bu kadar kolay bir şekilde Türkiye’ye Hatay’ı hediye eder durumdaydı?

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Çünkü 1939'da Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın yaklaşması nedeniyle Fransa, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyordu.

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Türkiye de Hatay meselesinin çözülmesini Fransa ile yakınlaşmanın önemli şartlarından biri olarak görüyordu.

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23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasını sağlayan antlaşma imzalandı.

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Şu yorumu mutlaka yapmak lazım; Hatay'ın Türkiye'ye katılması yalnızca Türkiye'nin isteğiyle gerçekleşmiş bir olay değildir…

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Fransa'nın manda yönetimi, Milletler Cemiyeti'nin kararları, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve II. Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası dengeler bu süreçte çok etkili oldu.

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Hatay'ın Türkiye'ye katılması için halkın tamamının doğrudan oy kullandığı, klasik anlamda bir referandum yapılmadı.

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1938'de Hatay'ın siyasi geleceğini belirlemek üzere seçim süreci yürütüldü. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor.

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Milletler Cemiyeti'nin gözetiminde Hatay Meclisi için seçim hazırlıkları yapıldı.

Seçimle oluşan 40 kişilik Meclis’in 22’si Türk, dokuz tanesi Arap Alevisi (Nusayri), beş tanesi Ermeni, iki tanesi Sunni Arap ve iki tanesi de Rum Ortodoks…

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Tabii ki seçim sürecinde ciddi tartışmalar yaşandı.

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Şimdiki gibi bir iletişim zenginliği yoktu ancak aday belirleme ve kayıt işlemlerinde siyasi müdahaleler ve usulsüzlük iddiaları – nüfus taşıma konuları olduğu tarihçilerin iyi bildiği bir gerçek…

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Haaa Meclis’in kararını beğenmeyen çok sayıda ‘Türk olmayan Hataylı’ ne yaptı?

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Tamamı Suriye’ye veya başka ülkelere göç etti!

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Burada çok önemli ve Kıbrıs’ın Kuzey’ini ilgilendiren ayrıntılar var…

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Osmanlı Devleti’nin kaybedip de Türkiye’nin ‘istirdat’ ettiği yani ‘geri aldığı’ tek toprak parçası Hatay’dır!

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İkincisi olmadı!

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Hatay’dan sonraki ikinci ‘istirdat projesi’ Kıbrıs’tır!

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Şu anda, tıpkı o dönemdeki Fransız çıkarları gibi, bazı devlet veya birliklerin çıkarları olabilir… Vardır demiyorum, olabilir!

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Türkiye, Kıbrıs’ın en az yarısına 1957 – 58’den beri razıdır!

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Hatay’a, olası bir seçim – referandum oylamasında kullanılmak üzere on binlerce nüfus taşındığı da bilinmektedir… Hatay’dan Kıbrıs’a nüfus taşındığı da…

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Haaaa Suriye, yıllarca Hatay’ı, ‘Türkiye’nin işgalindeki toprak parçası’ olarak kabul etmiş, sonuçta ‘Türkiye’nin de çok desteklediği eski bir teröristin Cumhurbaşkanı yapılmasıyla birlikte’ bu durum da değişmiştir…

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Bunları neden mi yazdım?

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Bilmem!

Tarihi çok sevdiğim ve yorumlamaktan hoşlandığım doğrudur!

Ondan olabilir!

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