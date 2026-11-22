Son zamanlarda ölüm tehditleri yine yoğunlaşmaya başladı. Dünyada bu kadar açık ölüm tehdidi yapılan başka bir Cumhurbaşkanı var mı bilmiyorum (“Akıncı’dan “Ölüm”, 2020).

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, konuşmasında, Türkiye'yi yönetene bağlı bir makam tarafından ‘aday olmaman senin ve ailen için iyi olur’ mesajının özel kalem müdürü aracılığıyla kendisine iletildiğini söyledi. Akıncı, mesajı sormak amacıyla Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi Cumhurbaşkanlığı'na davet ettiğini, ancak Başçeri’nin davete cevap vermediğini belirtti ("KKTC Cumhurbaşkanı” 2020).

Akıncı, “Çünkü Türkiye adına burada konuşacak makam elçidir. Ama kendisi gelmedi. Peki neden gelmiyor? Kısa bir süre önce yine kendisini davet etmiştim ve gelmişti. Ama ondan sonra Ankara bir daha gelmemesine karar vermiş” dedi ("Akıncı: Bu tehditler” 2020).

Yukarıdakı açıglamalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşganı Mustafa Akıncı’nın Türkiya tarafından “tehidt” edildiyne ve bu tehdidler üzerine TC valisini makamına ça’ırdı’ına dair yabdı’ı açıglamalardır. Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar, Türkiyalı resmi makamlarca veya gayrı resmi bazı guvvadlar tarafından neredeysa tarihin her dönemi tehdid edilmişdir. Necati Özkan İstiklâl gazeddasında TC elçisi Burhan Işın’ın görevden alınması taleb eddi. Ardından Necati Özkan’ın evi ve sigara fabrikası 1953 yılında yakıldı. 1954 yılında TC’ye girişi yasaglandı (Karapaşaoğlu 2025). Sanırım böyüg Türg milliyedcisi Necati Özkan Türkiya tarafından bu gadar açıgca tehdid edilmiş ve Türkiya tarafından “terörisd” ilan edilmiş ilg siyasi gişiliymizdir.

Tarihe diggad ediñ! 1953! Ne TMT var ne da EOKA var! Ne da toblumlar arası çatışma var. Hiçbir şey yoğusa neçün Necati Özkan Türkiya tarafından tasfiye edildi! Necati Bey Türg milliyedcisi olmasının yanında, Türg milliyedciliyni Gıprız’da ekonomi politiynan buluşduran ilg siyasi gişidir. Türglüyün paraynan buluşdurulması, Türglüg ideolojisinin Gıprız’da yayılması ve kidleler tarafından içselleşdirilmesi açısından çog önemlidir. 73 yıl evvel yaşanan olaylardan Necati Özkan beyin yannızlı’ını gonuşurug! Dönem İngiliz koloni dönemi… Ne TMT var ne EOKA var. Ne Kıbrıs Cumhuriyeti var ne da 1963… Hişbir şey yog. Necati bey ne yapabilir Türkiya’ya? Türkiya’nın milli güvenliyni bir adam nasıl tehdid edebilir? Necati Beyin Türkiya’ya girişini Türkiya neçün yasaglar?

Yabdı’ım taramalarda modern Türg devleti guruldugdan soğram (1923) TC ve Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar arasındakı bu düzeyde ilg çatışma 1953 yılında gibi görünmegdedir. TC guruldugdan 30 yıl sogram. Ancag Necati Özkan’ın 1930 yılında dönemin TC elçisi Asaf Bey tarafından desdeglendiyi Kavanin meclisi seşimlerine da bagmag geregmegdedir. O dönem bizzad TC elçisi Asaf bey sokagda, Kemalisd adaylar lehine çalışmagdaydı. TC guruldugdan tam 7 yıl soğram… TC Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların seşimlerine müdahale eddi. Bu müdahale sırasında siyasilermizden herhangi biri tehdid edildi TC tarafından? Bu soru önemlidir. 1930’dan böyüne 96 yıl geşdi! TC’nin Gıprızlıların siyasetini şekillendirme arzusu 2030 yılında 100. yılını dolduracag! Böyün Gıprızlı Türglerin siyasi davranışlarnın kökenini annamag isdersag bu 100 yıllıg süreşi çog eyi analiz edmemiz lazımdır.

1973 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlı’ı muavinliyi seşimleri da çog ilginşdir. Dr. Fazıl Küçük Ankara’ya ça’rılır. Ankara’da seşimlerden çekilmesi yönünde telkin alır. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini olarag Ankara’ya gider ve Ankara tarafından tehdid edilir (Hasgüler 1995). 1974 yaşanmamışdır. Dr. Küçük’ün siyasal ısdatüsü Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı muavinidir. Bu legal, uluslararası kamuoyu tarafından gabul görülen ısdatüsüynan Dr. Küçük tehdid edilir. O yüzden bu ba’lamda 1973 seşimleri da çog ilginşdir ve incelenmesi geregmegdedir.

İlginş olan bir diyer nogda Denktaş’ın Ankara’ynan girdiyi çatışmadır. Hangı Ankara tabii? 2003-2004 yılında Türkiya’ynan polemiglere giren en diggad çekici isim Denktaş’dır. Denktaş, Erdoğan hökümetiynan ters düşmüşdür. Erdoğan hökümeti tarafından tasfiye edilmişdir. Ancag Denktaş ölüm tehdidi almamış, Türkiya’ya girişi yasaglanmamışdır. Ya da böyle bir tehdid varısaydı da bu Denktaş tarafından kamuya duyurulmamışdır. Denktaş ve Erdoğan gavgasını Mehmet Ali Birand "Kıbrıs’ta Denktaş ile Erdoğan kavgası" isimli makalesinde ele aldı (Birand 2003). Bu makale Ocak 2003 tarhininde yazıldı. Olayların tam içünde. Denktaş bu gavgaya yannız girmediydi. Birand’ın da söylediyi gibin Türg ordusu Denktaş’ın arkasındaydı. Türg ordusundakı Kemalisd liderliyin Erdoğan garşısındakı ilg yenilgisi Denktaş’ın tasfiye süreci olabilir. Bu da çog ilginş bir durumdur. Ancag Denktaş’ın TC makamlarınca tehdid edildiyni, Denktaş’ın ifade eddiyni kamusal alanda görmedig.

KKTC Cumhurbaşganı olarag Türkiya tarafından tehdid edilen ve bunu dile getiren ilg isim Mustafa Akıncı’dır. Mustafa bey aylesiyle tehdid edilmişdir. Bunu gendiynan programa katılan diyer adayların önünde da ifade edmişdir. Bunu cematıynan da paylaşmışdır. Bu bilgiyi uluslararası alanda yayın yapañ gazeddalar haberleşdirmişdir. Akıncı’nın MİT tarafından tehdid edildiyi AB, ABD, İngiltere tarafından bilinmegdedir. Akıncı’nın tehdid edildiyi Gıprızlı Türgler tarafından da bilinmegdeydi. 1974’den soğra ilg defa en üsd düzeyde bir insan tehdid edildiyni kamuyla bu şekilde paylaşmışdır. O makama hela taha sahibkan. Eroğlu’nun MİT tarafından 2000 seşimlerinde tehdid edildiyne dair açıglamaları vardır. Meşhur 'Peşimde kırk iki MİT ajanı dolanıyor' ifadesi bilinmegdedir. Eroğlu o dönem başbakandı. Yani KKTC başbakanı MİT tarafından tehdid edildiyni kamuyla paylaşmışdır. KKTC’de sahib oldu’u makam anlamında bunu dile getiren ilg belkim da son insan olacag olan Mustafa Akıncı’dır.

Mustafa bey bunu söylemesine ravmen devir teslim törenine katılmışdır. Mustafa Bey seşim sonuşlarnı gabul edmişdir. Bu Mustafa Beyin sorunu deyildir. Bu bizim sorunumuzdur. İngiltere, ABD ve AB’nin gerekli ve önemli kurumları buraşdadır. Mustafa Bey’in tehdid edildiyni açıglamasından soğram gendisine ulaşılmış mıdır? Mustafa Akıncı bu uluslararası guruluşlarnan gonuşmuş mudur? Bu uluslararası makamlar Akıncı’ya koruma ya da güvence sa’layabileceglerni söylemiş midir? Akıncı’nın böye bir talebi olmuş mudur her şeyden önce? Akıncı’nın seşim sonuşlarnı gabul edmeme durumunda, 2020 seşimlerindeki krizi derinleşdirme gararı alması durumunda, cemaatımızın Akıncı’yı ve aylesini Türkiya’ya garşı koruma kapasitesi varmıydı? Bir Gıprızlı Türk siyasi… Bir toblum lideri… Pütün dünyanın ve aid oldu’u toblumun gözü önünde, bir toblum lideri Türkiya makamları tarafından tehdid edildiyni ifade ederkana, hişbir şey olmuyorsa ne yabmag lazım? Seşime girenlerin da seşime girmeyennerin da cevab vermesi gereken soru budur! Bir toblum lideri Türkiya tarafından tehdid ediydiyni söylemesine ravmen hişbir şey olmuyorsa, atılması gereken bir soğraki adım nedir? Mustafa Akıncı’nın yannızlı’ı kimin yannızlı’ıdır? Bu yannızlı’ın kronig bir hale gelmesine garşın ne yapılmalıdır?

Gaynag

1-"Akıncı’dan “Ölüm Tehdidi” endişesi". Yenidüzen. 21 Temmuz 2020. https://www.yeniduzen.com/akincidan-olum-tehdidi-endisesi-129503h.htm

2-"Akıncı: Bu tehditler bugün bana yarın bir başkasına". Özgür Gazete. 10 Ekim 2020. https://ozgurgazetekibris.com/kibris/6748-akinci-bu-tehditler-bugun-bana-yarin-bir-baskasina.html

3-Birand Mehmet Ali. 2003. "Kıbrıs’ta Denktaş ile Erdoğan kavgası". Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-birand/kibris-ta-denktas-ile-erdogan-kavgasi-124430

4-Hasgüler, Mehmet. 1995. TC'den Kıbrıs'a Dış Müdahaleler. Birikim. Sayı 75. https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-75-temmuz-1995/2273/tc-den-kibris-a-dis-mudahaleler/2751

5-Karapaşaoğlu, Halil. 2025. Türkiye’nin Gara Lisdesi ve “Törörisd” Gıbrıslılar. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turkiyenin-gara-lisdesi-ve-tororisd-gibrislilar-23268yy.htm

6-"KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Aday olmamam için Türkiye makamlarınca tehdit edildim". Evrensel. 10 Ekim 2020. https://www.evrensel.net/haber/416143/kktc-cumhurbaskani-akinci-aday-olmamam-icin-turkiye-makamlarinca-tehdit-edildim