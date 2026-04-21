“Hasan ve arkadaşlarına bu talepleri için çalışacağımıza söz veriyoruz”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında konuşan bir öğrencinin sözlerine dikkat çekti. Solyalı, “Eğitim Bakanı da bunu sempatik bir konuşma olarak değil çok ağır bir eleştiri ve talep olarak değerlendirmeliydi” dedi.

Solyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okullarda çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin büyük emek ortaya koyduğunu belirtti. Bu etkinlikler kapsamında Bakanlar Kurulu, Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi makamların ilkokul öğrencilerine sembolik olarak devredilmesi sırasında çocukların yaptığı konuşmaların her zaman dikkatini çektiğini ifade eden Solyalı, geçmişte kendisinin de benzer bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

Solyalı, bugün Eğitim Bakanlığı’nı devralan ilkokul öğrencisi Hasan Basmaz’ın sözlerine vurgu yaparak, “Hasan Basmaz’ın ortaya koyduğu gerçekler yüzümüze çok sert vurmalı. Eğitim Bakanı da bunu sempatik bir konuşma olarak değil çok ağır bir eleştiri ve talep olarak değerlendirmeliydi” ifadelerini kullandı.

Basmaz’ın konuşmasının eğitim sistemine dair önemli sorunları ortaya koyduğunu belirten Solyalı, “Aslında sistemi yerle bir eden, kamu okulları ve özel okullar arasındaki fırsat eşitsizliğinin hissedildiğini ortaya koyan, tam gün eğitim adı altındaki boşluğu ifşa eden ve tam gün eğitimden haklı ihtiyaç ve beklentilerini sıralayan, konteyner sınıflar nedeni ile okulların ne renklerinin ne de oyun alanlarının kaldığının farkındalığını haykıran, Eğitim Bakanı’nın öğretmenleri mutsuz ve huzursuz etmek, ötekileştirmek için elinden geleni yaptığını bildiğini ifade eden çok derin ve her cümlesinde sistemin neden ve nasıl değişmesi gerektiğini işaret eden bir konuşma” dedi.

Solyalı, Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz’ın ifadelerine de yer vererek, öğrencinin ‘Tüm devlet okullarımızı özel okullarla yarışacak seviyeye getirirdim’, ‘Okul sonrası gidebileceğimiz ücretsiz spor, sanat, bilim kursları açardım. Çünkü spor bizi kötülüklerden uzak tutar’, ‘Okul binalarını daha renkli, bahçelerini daha yeşil ve spor alanlarını daha modern hale getirirdim’ ve ‘Eğer bakan olsaydım öğretmenlerin daha mutlu ve huzurlu çalışabilmesi için her türlü imkanı sağlardım. Mutlu öğretmenler dünyayı değiştirebilecek mutlu öğrenciler yetiştirir’ dediğini aktardı.

Solyalı, “Hasan ve arkadaşlarına bu talepleri için çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm devlet okullarımızı özel okullarla yarışacak seviyeye getirirdim”