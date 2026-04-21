Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz’a devretti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Okul Müdürü Gönül Özal ve öğretmen Ayşe Yücel de yer aldı.

Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz, Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Basmaz: “Tüm devlet okullarımızı özel okullarla yarışacak seviyeye getirirdim”

Hasan Basmaz, İngilizce eğitimi daha eğlenceli ve konuşma odaklı hale getirmek istediğini söyledi.

Spor, sanat ve bilimin önemine dikkat çeken Basmaz, “Okul sonrası gidebileceğimiz ücretsiz spor, sanat, bilim kursları açardım. Çünkü spor bizi kötülüklerden uzak tutar.” dedi.

Tüm devlet okullarını özel okullarla yarışacak seviyeye getirmek istediğini de anlatan Basmaz, okul binalarını daha renkli, bahçelerini daha yeşil ve spor alanlarını daha modern yapma hayalini de aktardı.

Kıbrıs kültürü, halk dansları ve tarihinin sadece kitaplardan değil gezerek ve yaşayarak öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Basmaz, okullarda mini müzeler açma hedefini de ortaya koydu.

“Eğer bakan olsaydım öğretmenlerin daha mutlu ve huzurlu çalışabilmesi için her türlü imkanı sağlardım.” diyen Basmaz, mutlu öğretmenlerin dünyayı değiştirebilecek mutlu öğrenciler yetiştirebileceğini vurguladı.

Basmaz, 23 Nisan’ı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anarak ve tüm çocukların bayramını kutladı.