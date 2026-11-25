Ülkenin çok ama çok farklı noktalarında bir gün geçirdim…

Salı gününden söz ediyorum…

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Öğretmenler Günü’ydü…

Tüm öğretmenlere kutlu olsun…

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Sabah 08.00’de Lefkoşa’da ATV kullanabilmek maksadıyla ehliyet almak için sınava girdim…

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Bu yaşta sınav heyecanı yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi; bulli gibi titredim…

İşini gerçekten çok iyi yaptığına tanık olduğum şoförü okulları temsilcileri ve sınav uzmanlarına rastlamak sevindirdi…

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Bazı işaretler soruldu, şuraya sür, buraya dön, geri gel…

Geçtik!

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Artık ATV kullanabilecek ehliyetim var!

Ama acaba boşuna mı aldık?

Çünkü bu konudaki yasa veya uygulama değişebilirmiş dediler!

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Gerçekten komik bir uygulamaydı, değişmesi de şart!

Düşünün ATV kullanmak için traktör ehliyetinizin olması gerekiyor falan yani!

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Sınav sonrası eve geldim, Gönyeli’de hafif tempolu bir yürüyüş yapıp, Mağusa’ya gideceğim…

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Gönyeli’de tüm diğer belediyelerde olduğu gibi belediye başkanlığı yarışı var…

Çok değerli iki aday, favori mevcut başkan Hüseyin Amcaoğlu – sürpriz Damla Soyalp…

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Özellikle UBP ve CTP’nin başkan ve belediye meclis üyesi adayları yoğun bir şekilde çalışıyor; kolay gelsin…

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Duş sonrası Mağusa…

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Mağusa’da yarış başladığında bu ülkenin belki de en güzel insanlarından biri olan sevgili doktorumuz Süleyman Uluçay açık ara sayılabilecek oranda önde görünüyordu! Gelen bilgiler ve anket sonuçları öyleydi…

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Bu benim saptamam değil, Mağusa’lıların saptaması!

Şu anda fifty fifty bir görüntü söz konusu!

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Şu da konuşuluyor sokaklarda; 6 Aralık sonrası UBP başta olmak üzere, koalisyon ortakları DP ve YDP’de parti içinde çok ciddi değişiklikler olacak!

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Özellikle Gönyeli ve Mağusa belediye başkanlıkları bu açıdan çok önemli…

Lefkoşa da öyle!

Hatta Girne de!

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Bu dört büyük belediyedeki önemli başarılar gelecekte bazı partilerin yeniden şekillenmesinde ciddi anlamda değişiklik yaratabilir anlamında söylüyorum…

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Neyse!

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Mağusa’da uzun zaman önce ayarladığımız bir öğle yemeği yedik…

UBP’nin Başkan Adayı Koral Bozkurt ile yemeğimizi TDP milletvekili adayı Şifa Çika’nın restoranında yedik…

Elbette siyaset konuştuk ama futbol da hiç eksik değildi…

Koral Bozkurt, kazanacağı inancında…

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Akabinde Çayırova’ya geçtim…

Küçük bir karavanımız var, ciddi tamir istiyordu…

Çayrova’da bu işi mükemmel bir şekilde yerine getiren Karavan Kıbrıs’a teslim etmiştik; dün teslim aldık…

Harika oldu, teşekkürler Karavan Kıbrıs…

-*-*-

Ve dönüş yolu…

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Hayatımda iki veya üçüncü kez bu mesafe karavan bağlı araç kullanıyorum…

-*-*-

Tabii ki hava karardı…

Son derece dikkatli ve tabii ki haliyle yavaş gidiyorum…

Eminim arkamda sıralanan onlarca aracın sürücüsü ile yakın akraba olmuşuzdur da tam İskele – Lefkoşa yolunun Çukurova dönüşünde aniden yolun kapalı olduğunu fark ediyorum!

-*-*-

Zifiri karanlık!

Yol içinde bir karanlık araç duruyor!

Bir de naylondan uyarı bağları çekilmiş; nereye gideceğiz?

İşaret falan yok!

Uyarı levhası yok!

-*-*-

Neyse, sola dönüyoruz ve Çukurova köyüne giriyoruz!

-*-*-

Lefkoşa – Mağusa anayoluna çıkacağız!

-*-*-

Çık çıkabilirsen!

-*-*-

O çıkış ve giriş zaten tehlikeli; bir de zifiri karanlıkta, sağdan – soldan araç gelirken, arkadaki karavanla çıkıyor olmayı hayal edin!

-*-*-

Yemin ederim, hatim indirdim!

Ezbere Kuran’ı okudum!

-*-*-

Her iki istikamette araçlar vızır vızır geçiyor; en yavaş giden her halde 120 kilometre saatte önümden geçiyor!

-*-*-

Arkamda en az 200 araç!

Bazı korna sesleri; anneme küfür olarak kulağıma çevrilip giriyor!

-*-*-

Aydınlık koşullarda dahi çıkılmaması gereken yoldan, ‘Ya Allah bismillah Allah’u ekber’ diyerekten ve akabinde de gözlerim kapalı bir şekilde Kelime – i Şahadet getirerekten yola çıkıyorum!

-*-*-

Ohhhh be!

Diyemiyorum tabii ki!

-*-*-

Az ileride Minareliköy’e trafik ışığı koymuşlar!

Araçlar iki şerit gidiyor!

Büyük çoğunluk sağa dönecek!

Bu kadar araç neden sağa dönüyor?

Meğer, kimse Erülkü Çemberi’ne o saatlerde (17.00 gibi) girmek istemiyormuş, arka tarafa geçiyorlar, Erülkü önünden geçip, Değirmenlik – Girne anayoluna çıkıyorlar, oradan çembere girip Lefkıoşa’ya yönelmek daha kolay!

-*-*-

Allah’a şükür Metehan Kuyruğu’ndan tecrürbeli ve antrenmanlıyız!

Beklemeye alıştık!

-*-*-

Bu arada Minareliköy’den kaçanların yanında, bir de Erülkü önünden kaçıp, yan taraftaki bir yola girerek, çembere ulaşıp aradan sıyrılan zeki sürücüler karşımıza çıkıyor!

-*-*-

Lefkoşa’ya ulaşabileceğimiz süre kadar orada bekledikten sonra en nihayet Haspolat’a yol alıyoruz!

-*-*-

Bu defa, Beşparmak yani sağ tarafta bir tali yol!

Onlarca araç caminin önünden geçip, Haspolat – Taşkent yolu üzerindeki yola çıkmaya çalışıyor!

Başka bir tıkanıklık!

-*-*-

Plansızlık!

Karanlık!

Düzensizlik!

Yol yok!

İşaret yok!

Umursayan yok!

Kalabalık çok!

Adı da KKTC!

-*-*-

Kim kazanırsa kazansın, bu ülkeden bir cacık olmaz!

-*-*-

Ve tabii ki 31 yaşındaki gencin trafik kazasında öldüğü haberi ile uyumak mümkün mü?

Hüsnü Tatarlar’ı Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum…

Katili mi?

Devlet sandığınız bu garabettir!

24 Kasım 2026 saat 17.30 gibi Minareliköy – Erülkü bölgesinde trafik, Metehan’daki kuyrukları aratmıyordu… Her gün böyle olduğunu belirten bir arkadaşım, ‘bu yolu bu saatte kullanmak zorunda olanlar ne yapsın?’ Sorusunu sordu!