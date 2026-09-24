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Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ağustos döneminde süt veren üreticiler için çiğ süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) 1-15 Ağustos döneminde süt veren üreticiler için çiğ süt bedelleri ödendi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos 2026 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 1-15 Ağustos 2026 döneminde SÜTEK’e süt veren 721 üretici için toplam 202 milyon 875 TL ödendi.

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