Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) 1-15 Ağustos döneminde süt veren üreticiler için çiğ süt bedelleri ödendi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos 2026 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 1-15 Ağustos 2026 döneminde SÜTEK’e süt veren 721 üretici için toplam 202 milyon 875 TL ödendi.