Haravgi: AB Yeşil Hat’ta çit döşenmesine "yeşil ışık" yaktı

AB İçişleri bakanlarının Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta önceki gün düzenledikleri AB’nin dış sınırlarının güvenliği konulu toplantıda, Kıbrıs Hükümeti’nin AB’ye mülteci akışının önüne geçilmesi için Yeşil Hat’ta çit döşenmesi ve finanse edilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, toplantıda yapılan ortak açıklamada sınırların etkin denetimi için tedbirler alınmasının önemine vurgu yapıldığını ve “her ne kadar Yeşil Hat sınır olmasa da, bu tedbirlerin Yeşil Hat için de uygulanması gerektiğinin” belirtildiğini yazdı.

Haberde, İçişleri Bakanı Nuris’in toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın bu konudaki tezinin sunumunu yaparak, nüfusuna göre en yüksek uluslararası koruma talebi başvurusu alan ülkenin Kıbrıs olduğunu ve 2021’de Güney Kıbrıs’a 13 bin 235 yasadışı mültecinin gittiğini; bunlardan yüzde 85’inin de Türkiye ve kuzeyden Güney Kıbrıs’a ulaştığını iddia ettiği kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Nuris’in yaptığı konuşmada AB’den, üçüncü ülkelerle mülteci akışının önüne geçilmesi için ortak eylem belirlemesi talebinde bulunduğunu yazdı.