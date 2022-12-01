“Halk, iki kez sandığa gitmekle cezalandırılacaktı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

25 Aralık’ta gerçekleşecek olan Yerel Yönetim seçimleriyle ilgili yaşanan Meclis Üyeliği adayları listelerindeki cinsiyet kotası kuralının tüm partiler tarafından uyulmadığı Güzelyurt bölgesindeki ilgili siyasi partilerin ilçe başkanları, seçimde yarışacak belediye başkan adayları ve Güzelyurt halkı yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e yorumladı.

Yasanın yeninden düzenlenmesinin ve krizden çıkılmasının “doğru” bir karar olduğunu vurgulayan belediye başkan adayları, böylelikle sürecin kaldığı yerden devam edebileceğin, ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi, (CTP) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) ilçe başkanları ise ortada bir “yanlışlık” olduğuna dikkat çekerek, sorumluluğun siyasi partiler olarak kendilerine ait olduğunu ancak İlçe Seçim Kurulu tarafından “eksik” yönlendirildiklerini dile getirdi.

Yaşananları dikkatli bir şekilde takip eden Güzelyurt halkı ise, “Yapılan yanlışların cezasını halkın çekmemesi iyi oldu” dedi.

14 kişi aday olabilecek, 5’i kadın kotasından olacak

Meclis’te güncellenerek Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yasaya göre Güzelyurt Belediyesi için bir siyasi parti toplamda 14 kişiyi aday çıkarabilecek. Söz konusu adayların cinsiyet kotası kuralı uyarınca en az 5 kişisinin kadın olması gerekiyor.

Belediye Başkan adayları ne dedi?

Özçınar: "Ara seçim yapılması yerel demokrasi açısından doğru değildi"

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan adayı Mahmut Özçınar, Meclis’te oybirliğiyle alınan kararla ilgili “Olması gereken buydu. Ara seçim yapmak doğru değildi” dedi

Özçınar YENİDÜZEN'e şöyle konuştu: “Mevcut yasayla ilgili düzenleme yapılması gerekliydi ve olması gereken de buydu. Eğer bu yasa geçmeseydi bölgemizde Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis Üyeliği seçimleri ayrı ayrı yapılacaktı. Bu, yerel demokrasi açısından da doğru değildi.”

Bican: "Meclis üyeliği için ayrı bir seçim yapmak bize fayda sağlamayacaktı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, ilgili yasada düzenlemeye gidilmesinin “doğru” bir karar olduğunu söyledi.

Bican şöyle konuştu:

"Belediye Meclisi olmadan Belediye Başkanlığı seçimi yapılmasının bir anlamı yoktu. Yani bir ara seçimin yapılması mantıklı olamazdı. Belediye Meclisi Üyeliği için tekrar ayrı bir seçim yapmak bize bir fayda sağlamayacaktı. Bu yüzden ilgili yasada düzenlemeye gidilmesi doğru bir karar oldu. Bu sayede bizde adaylarımızı yeniden belirleyip yolumuza devam edeceğiz.”

Kansoy: “Doğru bir karar, süreç aksamadan devam edebilecek”

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ise, “doğru” bir karar alındığını yasada değişikliğe gidilmesinin sürece olumsuz yönde etki yaratmayacağını sözlerine ekledi.

Kansoy şöyle konuştu: “Şans eseri tüm siyasi partiler aynı hataya kurban gitti ve bu kesinlikle bilerek yapılan bir şey değildi. Bu konuda adeta kader ağlarını ördü diyebiliriz. Bu konuda bir defaya mahsus bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyordu ve doğru olan yapıldı. Böylelikle süreci aksatmadan devam edecek diyebiliriz. Eğer bir yasa düzenlemesine gidilmeseydi, bir ara seçim yapmak kamu maliyesine ciddi bir zarar olacaktı. Şunun altını çizmek istiyorum ki, Anayasa’nın çiğnendiği bir dönemde YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik yasayı uygulamak adına doğru olanı yaptı.”

İlçe Başkanları ne dedi?

Gulamkadir: “Hata yaptık tüm sorumluluk bize ait...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, “Süreç hep 4 kişi mantığıyla yürütüldü, yasa uygulanarak doğru adımlar atıldı. Tüm sorumluluk bize ait” dedi.

Gulamkadir şunları söyledi:

“Başvuru süreci başlarken, yaptığımız görüşmelerde kendi hesaplamalarımıza göre 14 belediye meclis üyesi olan Güzelyurt’ta 4,2 sayısını bulduk, 4 kişiyle süreci tamamlamak mantığı yürütüldü. Aday belirleme sürecinde bu sayıyı dikkate aldık, Süreç başında konu hakkında İlçe Seçim Kurulu’ndan bilgi almaya çalışmıştık ve bize yüzdelik olarak bilgi verildi. Aslında tam sayı olarak bilgi verilse hiç sorun yaşanmayacaktı. Sonrasında zaten yasa uygulanarak doğru adımlar atıldı diye düşünüyorum. Hata yaptık ve tüm sorumluluk bize ait, bunun bilincindeyiz. Yasa değişikliğinin yapılmasıyla birlikte süreç tıkanmadı, olayın sevindirici tarafı bu… Geçtiğimiz akşam konunun gündeme gelmesiyle biz gerekli istişarelerimizi yaptık ve aday listemizi güncelledik.”

Atasayan: “Hata ettik ancak bir uyarı da yapılmadı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, aday belirlemede %30’luk cinsiyet kotasına hep 4 sayısı üzerinden baktıklarını söyledi, İlçe Seçim Kurulu tarafından da kendilerine konu hakkında önceden bir uyarı yapılmadığını ifade etti.

Atasayan şöyle konuştu:

“Bizler göreve yeni gelmiştik, bir önceki dönemdeki arkadaşlarımızın böyle bir çalışma yaptıklarını biliyoruz. Cinsiyet kotasıyla ilgili sayıda bizler 2018 yılındaki seçime 5 kadın belediye meclis üyesi adayla katılmıştık. Biz ve diğer tüm partiler hep 4 sayısı üzerinden gittik. Hata ettik ancak İlçe Seçim Kurulu tarafından da bir uyarı yapılmadı. Dolayısıyla da bu süreç yaşanmış oldu. Biz UBP olarak konunun gündeme geldiği akşam toplantı gerçekleştirdik ve listemizi yeniden ele aldık, konuyu da çözdük. Başvurumuzu yapacağız.”

Sekmen: “Yanlışı aramak yerine doğruyu yakalamak önemliydi”

Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanı Gürsel Sekmen de yaptığı YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Hata yaptığımızın farkında değildik ama uyarılmadık” şeklinde konuştu.

Sekmen’in konu hakkındaki yorumu şöyle: “Yaşananlar sonunda yanlışı aramak yerine doğruyu yakalamak önemliydi. Biz aday belirlerken hep 4 sayısını ön planda tuttuk, ona göre değerlendirme yaptık ve aday çıkardık ancak bize resmi olarak da bir uyarı yapılmadı. Hata yaptık… Yasa açık ancak bazen böyle hatalar da yapılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun görevi bizleri bilgilendirmekti. Sonuç olarak böyle bir süreç yaşandı ve günün sonunda iki kez seçime gitmiş olmayacağız. İşin bu kısmı sevindirici...”

Güzelyurt halkı ne dedi?

Abdullah Cangil: “Kota yüzde 50-50 olmalı, kadınlar da siyasette olmalı”

“Aynı gün seçimin yapılması gerekiyordu, doğru olan oldu. Yasaya göre kota yüzde 30 olmalı. Minimum 5 aday olması gerekirdi. Siyasi parti ve yöneticiler yanlış yaptı. Yasaları onlar görecek, inceleyecek. İlçelere bunu bildirecek. Vatandaş, bunu bilemez. Yasaya göre değerlendirip, ilgilileri bildirmek partililere düşüyor. Yüksek Seçim Kurulu, yasalara uyacaksa doğru olanı yaptı. Bu durumda bize zarar olacaktı... Başkan seçip, birkaç ay sonra belediye meclis üyesi mi seçecektik? Bunun bedelini biz ödeyemezdik. Bana göre kota yüzde 50-50 olmalı. Bu sadece siyasi partilerin isteği olmamalı. Kadınlar da istekli olmalı. Kadınların başarılı siyaset izlemeleri halinde siyasetin düzeyi de yükselecek. Sırf kota doldurmak için olmaz. Kadınlar da siyasette olmalı.”

Mehtap Hüsam: “İki kez seçim olsa halk sandığa gitmeyecekti”

“Böyle bir durum sonrası seçimin tek günde yapılacak olması halk adına daha uygun. İki kez seçim olsa insanlar sandığa gitmeyecekti. Yerelde belediye meclis üyesinin olmaması ciddi sıkıntı yaratacaktı ve kaos yaşanacaktı.”

Fadıl Kurşunoğlu: “İki kez sandığa gitmek doğru değildi”

“Biz halk olarak iki ayrı seçim olmasını istemiyorduk. Belediye başkanını seçtikten 2 ay sonra belediye meclis üyesi için de sandığa gitmek doğru değildi. Neyse ki bunun önüne geçildi. Sadece ben değil, birçok kişi bunu istemezdi. Bu hatayı siyasi partilerin hepsi yaptı. Keşke hiç böyle bir durum olmasaydı. İki seçim, iki külfet...”

Mustafa Darbaz: “Daha dikkatli olunması gerekiyor”

“Yapılan bu yanlış ciddi bir yanlıştı ve yetkililerin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. Bence cinsiyet kotası daha da yukarıya çıkarılmalı ve yalnızca yüzdelik üzerinden değil, sayı üzerinden de bilgiler verilmeli. Bunun cezasını halk çekemezdi.”

Gülsen Ünlüyol: “Kadın her yerde olmalı…”

“Belediye meclis üyeliği seçimine kota koydular, milletvekillerine de aynı kotayı koymak gerekir. Yani, kadın her yerde olmalı. Az sayıda olmamalı. Bu açıdan bir kadın olarak böyle düşünüyorum. Bir kriz yaşandı ve çok sürmeden çözüldü. Sürecin tıkanmaması önemliydi. Ben 25 Aralık’tan sonra daha temiz bir çevrede yaşamak istiyorum. Hangi aday kazanırsa, bu konuda çalışmalar yapılmalı. Güzelyurt köy gibi kaldı. Ben İstanbul’da okudum. Tiyatro, sinema vardı. Bölgede hiçbir şey yok.”

Celal Askaya: “Hata yapıldı ve halk cezalandırılacaktı”

“Bir hata yapıldı ve bu hata sonucunda halk cezalandırılacaktı. Olası bir ara seçim yapılması bir kaostan ibaret bir şey değildi. 25 Aralık’ta belediye başkanını seçtikten sonra bir ara seçimde kimse sandığa gitmeyecekti. Yasa düzenlemesi doğru bir karar oldu.”