İncirli: Kamusal hizmetleri güçlendireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri Devrim Barçın, Filiz Besim, Sami Özuslu ve Ürün Solyalı ile PM üyesi Mustafa Gürkan ziyaret kapsamında Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik ve Dernek mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunlarının yanı sıra emeklilerin yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetlerine erişim, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi ve sosyal adalet politikaları ele alındı. Dernek üyeleri de görüşmede talep ve önerilerini CTP heyetiyle paylaştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli görüşmede yaptığı konuşmada, ülkenin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirterek ekonomik, kurumsal ve toplumsal alanları kapsayan bütünlüklü bir yol haritasıyla hareket edeceklerini söyledi. Kamu kurumlarının zayıfladığını ve yurttaşlara arzu edilen nitelikte hizmet veremediğini ifade eden İncirli, devlet kurumlarını liyakat, şeffaflık, dijitalleşme ve hesap verebilirlik temelinde yeniden güçlendireceklerini kaydetti. Emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Sıla Usar İncirli, sosyal adalet anlayışıyla hareket edeceklerini ve özellikle en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin yanında olacaklarını vurguladı. İncirli, sosyal politikaların en çok ihtiyacı olanı önceleyen bir anlayışla şekillendirileceğini belirterek kamusal hizmetleri güçlendireceklerini vurguladı.