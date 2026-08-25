Mağusa – Lefkoşa anayolunda kaza...1 ağır yaralı
Lefkoşa-Mağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
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Lefkoşa-Mağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre saat 02.30 sıralarında 30 yaşındaki Mohammadreza Dehghani Osgouei yönetimindeki LK 960 plakalı araçla seyrederken Başpınar Un Fabrikası önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan dışarı çıkarak ağaca çarptı.
Ağır yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, genel cerrahi yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası