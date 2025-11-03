Gürcafer: Hiçbir gerekçe insan hayatı hususunda alınan önlemlerin önüne geçmemelidir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, taşıyıcı özelliği bulunan inşaat malzemelerinin ülkeye giriş aşamasında denetlenecek olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını “geç kalınmış ama son derece doğru ve yerinde bir karar” olarak değerlendirdi.

Denetleme yetkisinin İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) verilmesinin ayrıca yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Gürcafer, bazı çevrelerde dile getirilen “denetimlerin sektörde gecikmelere yol açacağı veya inşaat sektörüne zarar vereceği” yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Taşıyıcı özelliği olan inşaat malzemelerinin ülkeye giriş aşamasında denetlenecek olması hususunda Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar geç kalınmış bir sorunu çözmek adına çok doğru ve yerinde bir karardır. Üstelik de denetleme yetkisinin İnşaat Mühendisleri Odası’na verilmiş olması da ayrıca yerinde bir karardır. Denetlemenin gecikmelere sebep olacağı veya inşaat sektörüne zarar vereceği yönünde çıkan spekülatif haberler doğru değildir. Ülkemiz, deprem riski altındaki ülkeler listesindedir ve hiçbir gerekçe insan hayatı hususunda alınan önlemlerin önüne geçmemelidir.”