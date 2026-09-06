Güngör Çöplüğü’nde yangın

Güngör Çöplüğü’nde bu sabah henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel bir şirkete ait iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Çevre emniyetinin alındığı belirtilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.