“İsias ne ise, Filo Jet de odur”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Filo Jet kazasının ardından yaşanan süreç ve uygulanan müzik yasaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kayıp yakınlarının yaşadığı acıya dikkat çekti. Şenkul, “Benim açımdan bu kaza bizim İsias’ımızdır” ifadelerini kullandı.

Filo Jet kazasının üzerinden bir hafta geçtiğini belirten Şenkul, kazanın ilk günlerde yaşanan şokunun yerini derin bir üzüntüye bıraktığını söyledi. Şenkul, kazanın ardından üç günlük yas ilan edildiğini, daha sonra ise düğünler dışındaki müzikli eğlenceler için yasağın çarşamba gününe kadar uzatıldığını anımsattı.

Girne Limanı’nda kayıp yakınlarının arama çalışmalarını çaresizlik içinde beklediğini ifade eden Şenkul, düğünler için alınan izinlerin anlaşılabilir olduğunu ancak aramalar devam ederken yüksek sesli müziğin kayıp ailelerine ulaşmasının doğru olmadığını belirtti.

Şenkul, aylar önceden planlanan düğünlerin yapılmasının yanlış olmadığını ancak özellikle Girne’deki düğün sahiplerinden, kayıp aramaları tamamlanana kadar yasal müzik seviyesi kurallarına uymalarını istedi.

“Geçim gailesini de gördük”

Eğlence sektöründen geçimini sağlayan kişilerin de süreçten etkilendiğine dikkat çeken Şenkul, bu kişilerin bir yandan yaşanan acı nedeniyle üzüntü duyarken diğer yandan geçim kaygısı yaşadığını belirtti.

Şenkul, olası benzer facialarda sektörde çalışan insanların da yaşayabileceği ekonomik kayıpları asgari düzeyde karşılayabilecek bir yapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Ekiplerimiz gece boyu kontroller yaptı”

Müzik yasağının İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını ve belediyelerin bu konuda sınırlı yetkiye sahip olduğunu ifade eden Şenkul, Girne Belediyesi ekiplerinin gece boyunca denetim gerçekleştirdiğini aktardı.

Şenkul, çok sayıda müzik ihbarı üzerine ekiplerin kontroller yaptığını, üç düğün organizasyonu dışında kent genelinde, gazinolu büyük oteller de dahil olmak üzere, yasağa büyük oranda uyulduğunun tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan Şenkul, normal şartlarda da yasak olan araçlarda yüksek sesle müzik dinlenmesine ise polis tarafından müdahale edildiğini kaydetti.

“Bu kaza bizim İsias’ımızdır”

Açıklamasının en dikkat çekici bölümünde Filo Jet kazasını İsias Otel faciasına benzeten Şenkul, “Benim açımdan bu kaza bizim İsias’ımızdır” dedi.

Kayıpların aranması sürecinin ardından başlayacak mahkeme süreçlerinde de kayıp yakınlarının, özellikle kayıpların çocuklarının yanında olunması gerektiğini vurgulayan Şenkul, bunun toplumun sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Şenkul, yeni bir yapı oluşturulmasından sıkça söz edildiğini belirterek, bu yapının yalnızca liyakat ve adalet değil; ahlak, vefa, empati ve dayanışma gibi değerler üzerine de kurulması gerektiğini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açıklamasını, “Tekrar ediyorum, İsias ne ise, Filo Jet de odur. Yapmamız gerekenler vardır, hep birlikte yapacağız. Kayıp ailelerini bugün de, yarın da yalnız bırakmayacağız” ifadeleriyle tamamladı.